Najtańszy iPad jeszcze lepszy w niższej cenie!

Cena iPada 8. generacji rozpoczyna się od 1599 zł, ale tyle zapłacimy za pamięć o pojemności zaledwie 32 GB. O wiele droższy jest już kolejny wariant – 128 GB – który wyceniono na 2099 zł. Mowa oczywiście o modelu z Wi-Fi, bo jeśli zdecydujecie się na iPada z modułem LTE, to ceny będą jeszcze wyższe: za 32 GB LTE zapłacimy 2199 zł, a za 128 GB LTE aż 2699 zł, co zbliża nas do ceny nowego iPada Air (2020), który posiada znacznie lepszą specyfikację.

Nowego iPada możecie zamawiać już dzisiaj.

iPad 8. generacji jest dostępny w trzech kolorach:

gwiezdna szarość

srebrny

złoty

Przeczytajcie więcej o konferencji Apple: