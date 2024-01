Nadchodzi największa aktualizacja w historii iPhone’ów? To będzie coś wielkiego!

iOS 18 ma być ogromny. Ta aktualizacja może zmienić naprawdę wiele

W dzisiejszym newsletterze Power On Marka Gurmana, dziennikarza Bloomberga, dowiedzieliśmy się, że iOS 18 ma być naprawdę wielkim wydarzeniem. Chociaż Gurman więcej szczegółów ma zdradzić dopiero w przyszłości, to już teraz poznaliśmy małą część tego, co ma się pojawić — i właściwie to już wystarczy, żeby faktycznie się ekscytować. W dzisiejszym wydaniu Power On mogliśmy czytać:

Powiedziano mi, że nowy system operacyjny jest postrzegany w firmie jako jedna z największych — jeśli nie największa — aktualizacji iOS w historii firmy.

Po pierwsze: Apple wreszcie będzie wspierać RCS. To koniec SMS-ów na iPhone’ach

Już w listopadzie zeszłego roku informowaliśmy, że Apple ugięło się pod naporem organów regulacyjnych oraz konkurencji — przede wszystkim Google — i nieoczekiwanie ogłosiło, że przyjmie standard przesyłania wiadomości RCS (Rich Communication Services). Oznacza to, że komunikacja między systemami operacyjnymi stanie się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Wprowadzenie tego standardu przez giganta z Cupertino wprowadzi między innymi możliwość potwierdzenia odczytania wiadomości, przesyłania między dwoma konkurencyjnymi systemami wysokiej jakości obrazów i filmów, a nawet udostępnianie lokalizacji użytkownika.

Apple mimo wszystko zaznacza, że iMessage wciąż pozostaje najlepszym komunikatorem, między innymi z uwagi na szyfrowanie end-to-end. Wtedy było mówione, że Apple ma przyjąć standard RCS w bliżej nieokreślonym 2024 roku — i łącząc kropki, można więc ze spokojem założyć, że będzie to jedna z kluczowych funkcji iOS 18.

fot. Kamil Świtalski

Najważniejsze: Apple wreszcie zainwestuje w AI!

Przewidywania Marka Gurmana sugerują również, że do iOS 18 zostaną wprowadzone funkcje zaawansowanej generatywnej sztucznej inteligencji, która „powinna ulepszyć sposób, w jaki Siri i aplikacja Wiadomości mogą zadawać pytania i automatycznie uzupełniać zdania”. Dodano, że Apple bada również możliwości wykorzystania tej technologii w innych aplikacjach, takich jak Apple Music, Pages, Keynote i Xcode.

Według źródła, Apple zamierza zintegrować do Siri modele językowe, co umożliwi użytkownikom automatyzację bardziej skomplikowanych zadań, co wymagałoby głębszej współpracy z aplikacją Skróty. Raport wskazuje, że funkcja ta ma zostać udostępniona w aktualizacji oprogramowania iPhone'a, która ma zadebiutować w 2024 roku i prawdopodobnie będzie to iOS 18. Możliwe więc, że Siri w tym roku przemówi jeszcze po polsku. To już najwyższa pora, żeby tak się stało, bo pod względem asystentów głosowych firma z Cupertino zaczyna zostawać w tyle — o tym pisałem więcej w swoim ostatnim felietonie Siri MUSI już przemówić po polsku. Apple nie może dłużej czekać.

Kiedy możemy spodziewać się iOS 18?

iOS 18 najprawdopodobniej zostanie wydany we wrześniu, a pierwsza wersja beta dla programistów ma zostać udostępniona podczas corocznej konferencji programistów Apple WWDC w czerwcu. Trzymajmy kciuki, żeby Apple dojechało konkurencji pod względem wykorzystywania sztucznej inteligencji.

fot. Kamil Świtalski

Źródło: Power On / Mark German

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski