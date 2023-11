Apple się ugięło, Google triumfuje – standard RCS już w przyszłym roku

Napór organów regulujących przyniósł efekty – Apple w końcu zaakceptuje standard RCS. Co to oznacza?

Wszystko wskazuje na to, że wojna między niebieskimi a zielonymi dymkami czatu niebawem dobiegnie końca. Apple ugięło się pod naporem organów regulacyjnych oraz konkurencji – między innymi Google – i nieoczekiwanie ogłosiło, że przyjmie standard przesyłania wiadomości RCS (Rich Communication Services). Oznacza to, że komunikacja między systemami operacyjnymi stanie się łatwiejsza i bezpieczniejsza.

Konflikt green vs. blue bubbles przejdzie do historii

Takiej wiadomości chyba nikt się nie spodziewał. Apple po długich dyskusjach, zażartej obronie i marketingowych gadkach w końcu zdecydowało się przyjąć standard RCS, o który tak intensywnie walczyło Google. Gigant z Cupertino już w przyszłym roku niemalże zrówna wiadomości iMessage z klasycznymi SMS-ami, kończąc tym samym wieloletni konflikt green vs. blue bubbles. Jeśli ten termin nic Wam nie mówi, to szybko wyjaśnię, że wiąże się on z dyskryminacją użytkowników z Androidem – szczególnie przez młodych posiadaczy urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka – spowodowaną niekompatybilnością niebieskich wiadomości iMessage z system Android, które wyświetlały się jako zielone wiadomości SMS. Tyle i aż tyle, bo taka sytuacja była często powodem do szykan i wykluczenia, a za oceanem ta błahostka przybrała formę szkodliwego zjawiska społecznego, bo w oczach posiadaczy iPhonów zielony dymek czatu oznaczał z automatu obcowanie z „gorszym” rozmówcą.

Co wnosi zaakceptowanie przez Apple standardu RCS? Między innymi potwierdzenia przeczytania, możliwość przesyłania między dwoma konkurencyjnymi systemami wysokiej jakości obrazów i filmów, a nawet udostępnianie lokalizacji użytkownika. Apple zaznacza jednak, że iMessage wciąż pozostaje najlepszym, między innymi z uwagi na szyfrowanie end-to-end. Nie myślcie jednak, że ta rewolucyjna decyzja została podyktowana dobrym sercem Tima Cooka – to efekt nacisków organów regulacyjnych – między innymi UE – oraz Google i Samsunga, którzy od lat domagają się od Apple zmian w tym zakresie. Producent sprzętów z nadgryzionym jabłkiem ma przyjąć standard RCS w bliżej nieokreślonym 2024 roku.

Stock image from Depositphotos