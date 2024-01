Co teraz warto kupić, iPhone 14 czy iPhone 15? Odpowiedź nie jest taka oczywista

Do nakreślenia tego problemu, musimy się cofnąć jednak do 2021 roku, czyli premiery iPhone 13, wówczas mieliśmy do czynienia ze standardową wyceną smartfonów poprzedniej generacji, jaką stosowało Apple od lat, co do złotówki.

Ceny iPhone Cena przed premierą iPhone 13 Nowa cena Różnica iPhone 12 64 GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł -600,00 zł iPhone 12 128 GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł -600,00 zł iPhone 12 256 GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł -600,00 zł iPhone 12 mini 64 GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł -450,00 zł iPhone 12 mini 128 GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł -450,00 zł iPhone 12 mini 256 GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł -450,00 zł

Jeśli chodzi o model iPhone 12 mini i 12, po premierze iPhone 13 ich ceny spadły od 450 zł do 600 zł. To była komfortowa sytuacja, bo z roku na rok osoby, które czekały na premierę nowej generacji, by kupić taniej poprzednią miały jasną i klarowną wiedzę na ten temat, bo Apple było z tym konsekwentne - 600 zł mniej, to była znacząca różnica, warto było poczekać.

Ceny iPhone Cena przed premierą iPhone 14 Nowa cena Różnica iPhone 13 mini 128 GB 3 599,00 zł 3 999,00 zł 400,00 zł iPhone 13 mini 256 GB 4 099,00 zł 4 699,00 zł 600,00 zł iPhone 13 512 GB 5 099,00 zł 5 999,00 zł 900,00 zł

Sytuację tę zaburzyły podwyżki w 2022 roku, kiedy to mieliśmy premierę iPhone 14, i w odróżnieniu od poprzednich lat, ceny poprzednich modeli poszybowały od 400 do nawet 900 zł.

Jak to wygląda w tym roku? Wydaje się, że wróciło to do normy, ale nie u wszystkich. Rzecz jasna w sklepie Apple, który sprzedaje aktualną produkcję można było wrócić do poprzedniego modelu wyceny.



iPhone 15 128 GB kosztuje aktualnie 4 699,00 zł, a iPhone 14 128 GB 4 099,00 zł, a więc 600 zł taniej - patrz pierwsza tabelka. Na nowo można więc w ciemno przewidywać ceny po premierze nowych generacji, oczywiście jeśli znowu nie wydarzy się coś na świecie, co to zaburzy.

Niemniej, co z iPhone 14, które dystrybutorzy kupowali znacznie drożej niż ich aktualna cena? Okazuje się, że radzą sobie z tym różnie. Jeśli chodzi o elektromarkety, te wszystkie zawirowania uzdrowiły sytuację. Otóż obserwuje ceny iPhone od co najmniej 2017 roku, kiedy to przesiadłem się z Androida na iOS, i rok w rok, ceny w elektromarketach „trzymały” ceny ze sklepu Apple niemal 1:1 od premiery do premiery.



W tym roku, mamy po raz pierwszy sytuację, kiedy ceny w elektromarketach są niższe niż w sklepie Apple, i to zarówno jeśli chodzi o nową generację, jak i poprzednią.

Nieco gorzej to wygląda jednak u operatorów. Spójrzmy na ceny iPhone 14 i iPhone 15 u dwóch największych z nich: Play i Orange.



Play, jako tako sobie radzi i ma ceny w miarę zbliżone do rynkowych - oczywiście, pomijam tu koszty abonamentu, bo nie o to tu chodzi. A co więcej, przy tych najdroższych abonamentach, ceny smartfonów przynajmniej z założenia powinny być, jak nie niższe to chociaż takie same jak rynkowe. Jak widać nie są, w Play za iPhone 14 zapłacicie teraz 3 799,00 zł, a za iPhone 15 - 4 299,00 zł.



W dużo gorszej sytuacji znalazł się Orange,- przypominam, mówię o aktualnej przecenie, nowa cena w Orange za iPhone 14 to 4 247,64 zł, a za iPhone 15 - 4 500,00 zł. Pomijając zupełne oderwanie od cen rynkowych, w samym Orange to zaledwie 250 zł różnicy pomiędzy tymi dwoma generacjami smartfonów. Tu chyba niemal dla każdego klienta byłaby naturalna odpowiedź, iż biorę iPhone 15.

Najwyraźniej w magazynach Orange ostało się najwięcej sztuk iPhone 14, zakupionych jeszcze w starych cenach i chcą teraz sprzedać je z jak najmniejszą stratą, ale to przeczy logice w tym momencie dla kupujących. Może nie byłoby to tak widoczne, jakby swoją „promocję” rozdzielili, najpierw ogłosili dla iPhone 14, a za czas jakiś dla iPhone 15.

Oczywiście nie zachęcam do kupowania u operatora w abonamencie, chciałem tu tylko pokazać pewien mechanizm rynkowy, który dobrze zadziałał w elektromarketach, i tam teraz warto kupić zarówno iPhone 14, jak i iPhone 15, a różnice na obu modelach możecie przeznaczyć na koszt jakiejś oferty na kartę czy subskrypcji.