Oto Google Pixel 9 Pro - mamy pierwsze rendery

Pixel 9 Pro z nowym designem

Wygląda na to, że po 3 latach niejakiej stagnacji, Google wraz z Pixelem 9 zaoferuje nam odświeżony design. Nowy smartfon znacząco ma różnić się od swoich poprzedników i jeszcze bardziej upodobni się do iPhone'a. Po pierwsze dostaniemy teraz całkowicie płaskie ramki, dokładnie takie jak w smartfonach Apple. Wyświetlacz też ma zajmować praktycznie całą przestrzeń na froncie smartfona, z jednakowo cienkimi ramkami dookoła. Przednia kamera została wkomponowana w sam ekran. Design będzie dosyć ascetyczny, przyciski włączania i sterowania głośnością pojawią się tradycyjnie po prawej stronie. Po lewej będą tylko anteny, podobnie jak na górze. W dolnej części znajdziemy za to gniazdo ładowania, głośnik oraz tackę na kartę SIM.

Wypłaszczeniu ulegną również front i tył telefonu, Google na dobre kończy zatem z zaokrąglonymi ekranami. Wyświetlacz w Pixelu 9 Pro ma mieć 6,5 cala, czyli będzie nieco mniejszy niż w obecnym modelu. Znaczące przeobrażenie przejdzie również tylna wyspa z aparatami, która nie będzie rozciągała się już na całą szerokość smartfona, ale nadal zachowa swój symetryczny kształt. W kwestii aparatów wiele się nie zmieni, dostaniemy główny sensor, obiektyw szerokokątny oraz zoom, o nieokreślonych jeszcze parametrach. Po prawej znalazło się też miejsce dla lampy LED i prawdopodobnie czujnika temperatury, podobnie jak w Pixelu 8 Pro.

Zwyczajowo do przecieków na tak długi okres przed premierą za bardzo bym nie ufał, ale patrząc na historię smartfonów Google, jest wysoce prawdopodobne, że Pixel 9 Pro faktycznie będzie wyglądał mniej więcej tak jak na powyższych obrazkach. Czy jest ładny czy brzydki to już kwestia gustu. Moim zdaniem traci jednak nieco swój wyróżnik, którym była ciekawie wkomponowana wyspa na aparaty. Całe szczęście, że pozostała symetryczna. Z przodu będzie natomiast wyglądał praktycznie tak samo jak iPhone, co pewnie dla niektórych będzie zaletą. Wymiary wersji Pro mają wynosić 162.7 x 76.6 x 8.5 mm (12 mm na wysokości wyspy na aparaty), będzie zatem nieco mniejszy niż obecny Pixel 9 Pro.

Na pełną specyfikację jeszcze trochę poczekamy, ale Pixel 9 ma być ostatnim smartfonem bazującym na procesorze produkowanym przez Samsunga, więc będzie oferował prawdopodobnie podobną wydajnością jak niedawno zaprezentowany Samsung Galaxy S24.

źródło: MySmartPrice