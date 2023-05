Jak co roku przed WWDC, Apple przedstawia finalistów Design Awards, którzy rywalizują o nagrodę dla najlepiej zaprojektowanej aplikacji lub gry dostępnej w App Store, niezależnie od platformy, na której są dostępne. W tegorocznej edycji mamy kilka kategorii, a lista nominowanych to tytuły popularne oraz takie, z którymi spotykam się pierwszy raz. Kto ma szansę powalczyć o nagrodę w tym roku? Sprawdzamy!

Inclusivity

stitch.

Finaliści w tej kategorii zapewniają świetne doświadczenia dla wszystkich, wspierając osoby z różnych środowisk, o różnych umiejętnościach i w różnych językach. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Delight and Fun

Pocket Card Jockey: Ride On!

Finaliści w tej kategorii zapewniają niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia, które są wzbogacone o technologie Apple. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Interaction

Finaliści w tej kategorii oferują intuicyjne interfejsy i łatwe w obsłudze elementy sterujące, które są doskonale dostosowane do ich platformy. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Social Impact

Finaliści w tej kategorii w znaczący sposób poprawiają jakość życia i rzucają światło na istotne kwestie. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Visuals and Graphics

Resident Evil Village

Finaliści tej kategorii wyróżniają się wspaniałą, umiejętnie zaprojektowanymi interfejsami i wysokiej jakości animacjami, które tworzą charakterystyczny i spójny temat. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Innovation

Finaliści w tej kategorii zapewniają najwyższej jakości wrażenia dzięki nowatorskiemu zastosowaniu technologii Apple. Nominowanymi do tej kategorii tytułami są:

Apple Design Awards 2023. Kiedy poznamy wyniki?

Kto zgarnie statuetki w poszczególnych kategoriach? Przekonamy się już za kilkanaście dni. Tegoroczne WWDC startuje już 5 czerwca i potrwa do 9 czerwca. Pierwszy dzień to przede wszystkim prezentacja, na której Tim Cook i spółka pochwalą się nowymi wersjami systemów operacyjnych dla iPhone'a, iPada, komputerów Mac, zegarków Apple Watch, "przystawki" telewizyjnej Apple TV, czy głośnika HomePod. W tym roku wydarzenie może być szczególnie ważne. Nie tylko ze względu na zaprezentowanie nowych systemów operacyjnych, które do użytkowników trafią za kilka miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że wiele plotek i przecieków wskazuje, że tegoroczne WWDC naszpikowane będzie premierami produktowymi. Jeśli wierzyć tym informacjom, na scenie zaprezentowane zostaną nowe sprzęty - w tym komputery Mac i gogle AR/VR, nad którymi Apple pracuje od dawna. Tego samego dnia przyznane będą nagrody Apple Design Awards.