W dzisiejszych czasach wyświetlacz w smartfonie stał się naszym głównym sposobem komunikacji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem. Nawet, jeżeli mamy w domu masę sprzętów, dziś najczęściej zarządzamy nimi właśnie przez telefon. To sprawia, że najwięcej czasu oczywiście spędzamy właśnie ze smartfonem w dłoni. Czy to dobrze, czy źle, jest tematem na zupełnie osobną dyskusję.

Faktem jest jednak to, że dzisiejsze smartfony, pomimo, że multifunkcjonalne, wciąż nie potrafią zrobić wszystkiego. Często więc korzystamy z rozmaitych akcesoriów, które przekazują dane do telefonu. Przykładem tutaj są wagi łazienkowe, smart opaski i smart zegarki i wiele innych technologii z dziedziny "wearables", które pomagają i ułatwiają nam codzienne życie. Jednocześnie, producenci w pocie czoła starają się sprawić, by te rozwiązania w końcu trafiły do samych telefonów.

Wyświetlacz zmierzy ci tętno? Takie rzeczy tylko u Samsunga

Samsung zaprezentował właśnie swoje nowe panele OLED, które posiadają szereg ważnych usprawnień względem tego, co używamy obecnie. Jedną z najważniejszych nowości jest oczywiście fakt, że przebudowany został w nich czytnik linii papilarnych. Tutaj nie tylko mamy możliwość dotknięcia ekranu w dowolnym miejscu (do tej pory aktywny był tylko mały wycinek matrycy) w celu zebrania odcisku palca, ale też - mamy możliwość przyłożenia kilku palców na raz, co może znacznie podnieść bezpieczeństwo zabezpieczeń biometrycznych w przyszłości.

Prawdziwym przełomem jest jednak fakt, że w nowych wyświetlaczach Samsunga zintegrowana będzie powłoka pozwalające zebrać nie tylko odcisk palca, ale też - nasze dane biometryczne. Jednym z nich jest tętnom, ale firma zapewnia też, że możliwe będzie odczytanie też takich wartości jak ciśnienie krwi.

Pomiar tętna w smartfonach nie jest niczym nowym. W przeszłości we flagowych Samsungach czujnik tętna zlokalizowany był na pleckach telefonu. Wtedy rozwiązanie się nie przyjęło. Jednak możliwość szybkiego sprawdzenia swojego stanu zdrowia poprzez po prostu przyciśnięcie ekranu jest czymś zupełnie nowym i jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ta technologia zostanie wykorzystania. Co więcej - patrząc, że Samsung konkuruje z innymi firmami w kwestii wykorzystania swoich wyświetlaczy (używa ich m.in. Apple) może okazać się, że nowe funkcje będą gamechangerem na rynku.

Źródło