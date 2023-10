iOS 17.1 już w przyszłym tygodniu. Co nowego?

iOS 17 zadebiutował na rynku 18 września tego roku, wraz z premierą iPhone'a 15. iOS 17 to przede wszystkim usprawnia w aplikacjach do komunikacji, ułatwienia udostępniania plików przez AirDrop i inteligentniejsze wprowadzanie tekstu. Do tego dochodzą nowe możliwości, takie jak funkcja Stan gotowości, usprawnione działanie strumieniowania treści multimedialnych przez AirPlay oraz szereg usprawnień najpopularniejszych wbudowanych aplikacji - Map, przeglądarki Safari, Dom, Zdjęcia i inne.

Niestety programiści Apple nie zdążyli na premierę iOS 17 ze wszystkimi nowościami, które miały pojawić się w tej wersji oprogramowania. Chodzi tu przede wszystkim o aplikację Dziennik, która pomaga użytkownikom iPhone’a znaleźć czas na refleksję i prowadzenie osobistych zapisków niczym pamiętnik. Choć początkowo wydawało się, że apka pojawi się w iOS 17.1, wszystko wskazuje na to, że i to się nie uda.

iOS 17.1. Co nowego?

Jednak niektóre z obiecywanych funkcji, które nie trafiły do iOS 17.1 trafią w końcu do iOS 17.1. Mowa tu przede wszystkim i wygodniejszym przesyłaniu plików za pośrednictwem AirDrop. Chodzi tu o możliwość dokończenia transferu plików wysyłanych AirDrop przez internet.

Nawet jeśli wyjdziesz z zasięgu funkcji AirDrop, treści, które za jej pomocą udostępniasz, są nadal przesyłane - przez internet i w pełnej jakości - pod warunkiem, że i Ty, i osoba, do której je wysyłasz, jesteście zalogowani do iCloud.

Aplikacja Muzyka doczekała się kilku usprawnień, dzięki którym słuchanie i odkrywanie nowej muzyki ma być prostsze i szybsze. Pomóc w tym mają nowe narzędzia "polubienia" utworów, artystów i list odtwarzania z możliwością późniejszego filtrowania. W Apple Music pojawia się też odświeżona sekcja polecanych utworów.

Zmiany w iOS 17.1 dotykają także trybu czuwania - nowego ekranu blokady z telefonem podłączonym do ładowania. W ustawieniach pojawia się opcja czasu, po którym ekran ten się wyłączy. Co ważne - opcja ta pojawia się wyłącznie w modelach wyposażonych w niegasnący wyświetlacz, tj. iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max.

A na co jeszcze czekamy? Wspomniana powyżej apka Dziennik to nie wszystko, z czym nie zdążyli programiści Apple. Mimo, że iOS 17.1 wprowadza kilka zmian w apce Muzyka, wciąż nie ma możliwości współdzielenia list odtwarzania. Nie ma też bardziej zaawansowanej interakcji z plikami PDF w tym automatycznego wypełniania, które ma być bardziej udoskonalone i umożliwia bezpieczne wykorzystanie danych zapisanych w Kontaktach, by uzupełnianie PDF-ów i skanów szło szybciej. Również zapowiadane zmiany w autokorekcie nie pojawiają się w iOS 17.1. Na wszystkie te funkcje będziemy musieli jeszcze poczekać.

iOS 17.1. Kiedy premiera?

Przez kilka ostatnich tygodni iOS 17.1 był testowany przez deweloperów i wszystkich zainteresowanych użytkowników smartfonów Apple. Najnowsza wersja beta, z dopiskiem RC (Release Candidate) udostępniona została w tym tygodniu, a to oznacza, że już za kilka dni trafi do wszystkich w ramach standardowej, pełnej aktualizacji. Kiedy dokładnie? Apple tego nie zdradza. W tym zadaniu firmę wyręcza francuski regulator. Tamtejsza Krajowa Agencja Częstotliwości zakazała sprzedaży iPhone'ów 12 ze względu na nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne. Miało to związek z badaniami przeprowadzonymi we Francji, z których wynikało, że modele te przekraczać miały dopuszczalne wartości. Apple zareagowało dość szybko mówiąc, że problem rozwiązany będzie aktualizacją oprogramowania. Francuzi, w jednym ze swoich ostatnich komunikatów, wskazali, że aktualizacja ta pojawi się już w przyszłym tygodniu - do wtorku 24.10. Patrząc na cykl wydawniczy iOS 17 można przypuszczać, że iOS 17 udostępniony będzie 23 lub 24 października.