Beta iOS 17.1 już dostępna. Apple daje, Apple odbiera

iOS 17 zadebiutował w zeszłym tygodniu. Aktualizacja systemu dla iPhone'ów nie wprowadza rewolucyjnych zmian, ale dostarcza użytkownikom nowych funkcji, które mają usprawnić działanie smartfonów. To przede wszystkim usprawnia w aplikacjach do komunikacji, ułatwienia udostępniania plików i inteligentniejsze wprowadzanie tekstu. Do tego dochodzą nowe możliwości, takie jak funkcja Stan gotowości, usprawnione działanie strumieniowania treści multimedialnych przez AirPlay oraz szereg usprawnień najpopularniejszych wbudowanych aplikacji - Map, przeglądarki Safari, Dom, Zdjęcia i inne. Udostępniona aktualizacja iOS 17 nie wprowadza jednak wszystkich funkcji, które Apple zapowiedziało na tegorocznym WWDC. Zabrakło m.in. nowej aplikacji Dziennik, funkcji dokończ transfer plików wysyłanych AirDrop przez internet, współdzielonych playlist w aplikacji Muzyka, pogłębionej interakcji z plikami PDF, czy usprawnionej autokorekty. Te pojawić się mają w przyszłości. Część z nich zadebiutowała właśnie w pierwszej becie iOS 17.1, które udostępniona została deweloperom.

iOS 17.1 z pierwszą betą. Co nowego?

Deweloperzy (i nie tylko) już instalują pierwszą betę iOS 17.1 i dzielą się tym, co Apple wprowadziło w tej wersji oprogramowania. Na pierwszy rzut oka nie zmieniło się wiele, ale wystarczy chwila, by zorientować się, że w tej wersji pojawia się część rozwiązań, które nie są dostępne w stabilnej wersji systemu. Chodzi tu m.in. o dalsze zmiany w apce Muzyka. Choć współdzielenia list odtwarzania nie ma, tak użytkownicy mogą teraz dodawać utwory do listy "ulubionych". Nowy system zastępuje "serduszka" i ma jeszcze bardziej wpływać na rekomendacje muzyki do słuchania.

Pojawia się też funkcja przesyłania plików wysyłanych AirDrop przez internet oraz poprawiono działanie NameDrop - czyli prostego wymieniania się kontaktami, które dostępne jest teraz również z poziomu zegarka Apple Watch (z systemem watchOS 10.1 beta 1). iOS 17.1 wprowadza też ciekawe rozwiązanie do aplikacji Portfel polega na większej integracji z bankami. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii mogą dodać swoje konta bankowe, by z poziomu Portfela widać saldo konta. Na ten moment nie wiadomo czy usługa trafi do innych krajów, w tym do Polski.

Apple daje i odbiera. Z iOS 17.1 znikają dostępne funkcje

Jednak iOS 17.1 beta 1 to nie tylko dodatkowe funkcje. W sieci zawrzało. I to nie tylko ze względu na fakt przegrzewających się iPhone'ów 15 - w szczególności wersji Pro i Pro Max. Beta usuwa z systemu to, co w stabilnym iOS 17 się pojawiło. Chodzi tu m.in. o cały zestaw nowych dzwonków i dźwięków powiadomień. Nie ma jednak co panikować. Apple udostępniło je w jednej z końcowych wersji iOS 17 beta i najwyraźniej nie zdążyło zaktualizować wszystkich plików w roboczych wersjach iOS 17.1. Można się spodziewać, że zaległości te nadrobione zostaną wraz z kolejnymi odsłonami bety. Warto też dodać, że w iOS 17.1 beta 1 nie ma też aplikacji Dziennik, której nie przygotowano na premierę systemu. Apple dalej stoi na stanowisku, że apka oraz interfejs API Journaling Suggestions będą dostępne w ramach aktualizacji oprogramowania jeszcze w tym roku - być może pojawi się później, niż zakładano.

Wracając jeszcze do przegrzewających się iPhone'ów 15 Pro i Pro Max. Apple nabrało wody w usta i milczy, a Tim Cook zwiedza Europę unikając odpowiedzi na niewygodne pytania. Liczę jednak, że w najbliższym czasie przedstawiciele amerykańskiego giganta zajmą jakieś stanowisko, gdyż milczenia w tym przypadku nie powinno być, a teorii na temat powodu nadmiernego grzania się iPhone'ów stale przybywa. Nie da się jednak ukryć, że tegoroczna premiera iPhone'a spotkała się z ogromną krytyką w internecie (i nie tylko). I nie chodzi tu wyłącznie o sprzęt, ale także akcesoria - w tym te wykonane z tkaniny FineWoven. Nowe etui, które zastąpiło skórę, niszczy się od patrzenia, nie wspominając już o tym, że niektóre egzemplarze są źle dopasowane do urządzenia (źle wycięte otwory na port USB-C, mikrofony i głośniki).