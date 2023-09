Apple nie ma nic do gadania. Jest zmuszone do wycofania iPhone 12 ze sprzedaży

Wczoraj Krajowa Agencja Częstotliwości - ANFR wydała komunikat, który to od dnia 12 września (czyli od wczoraj - premiera iPhone 15), zakazuje sprzedaży iPhone 12 we Francji. Powód? Przekroczone dopuszczalnych wartości fal elektromagnetycznych emitowanych przez te urządzenie.

Wartości te są ściśle określane przez rozporządzenia unijne, można więc podejrzewać, że podobne zakazy wprowadzą inne kraje należące do Unii Europejskiej, w tym Polska. Ile wynoszą dopuszczalne normy? Jeśli chodzi o smartfona trzymanego w dłoni lub w kieszeni spodni - 4 W/kg, i tę normę iPhone 12 przekroczył o 1,74 W/kg osiągając wartość zmierzoną przez akredytowane laboratorium - 5,74 W/kg. Co ciekawe, przy normach odnoszących się do trzymania urządzenia w kieszeni kurtki lub torby, które wynoszą 2 W/kg - wartość ta nie została przekroczona.



Girl Internet Technology Connection Digital Device Concept

Co teraz? Apple musi wycofać ze sprzedaży iPhone 12, ale i naprawić te wartości - na przykład poprzez aktualizację oprogramowania, w przeciwnym wypadku, już zakupione iPhone 12 będą musiały również zostać wycofane z użytku, a to już będzie się wiązało z jeszcze większymi kosztami. W zasadzie Apple nie ma teraz wyjścia, musi te zawyżone wartości współczynnika SAR obniżyć, póki inne kraje Unii Europejskiej nie podążyły jeszcze śladem Francji, co pociągnęło by swoisty efekt domina i pomnożone x razy koszty.

AFR podaje jeszcze w swoim komunikacie, iż od wczoraj ich pracownicy dostali polecenia sprawdzenia we wszystkich kanałach dystrybucji, czy iPhone 12 nie jest już dostępny w sprzedaży zgodnie z decyzją organu.

Źródło: Krajowa Agencja Częstotliwości - ANFR

Stock Image from Depositphotos.