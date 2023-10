Napoleon na najnowszym trailerze zapowiada się epicko

Napoleon to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Mega produkcja stworzona przez Ridleya Scotta na zlecenie Apple Studios najpierw trafi do kin, w Polsce już 24 listopada i zapowiada się na epicką opowieść zrealizowaną z dużym rozmachem.

Napoleon na finalnym zwiastunie

Na nieco ponad miesiąc przed kinową premierą Apple opublikowało drugi trailer Napoleona, który jeszcze bardziej podkręca oczekiwania widzów. Obraz wyreżyserowany przez Ridleya Scotta na podstawie scenariusza Davida Scarpy zapowiada się na epicką opowieść biograficzną, zrealizowaną z należytym rozmachem. W rolę francuskiego cesarza i dowódcy wojskowego wciela się zdobywca Oscara - Joaquin Phoenix, a w roli jego żony - Józefiny partnerować mu będzie nominowana do Oscara - Vanessa Kirby. "Chemia" pomiędzy aktorami na trailerze jest wprost hipnotyzująca i zapowiada nie lada widowisko.

Film to oryginalne i osobiste spojrzenie na początki Napoleona i jego szybką, bezwzględną wspinaczkę do tytułu cesarza, widzianą przez pryzmat jego uzależniającej i często niestabilnej relacji z żoną i jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. W filmie zobaczymy zekranizowane z dużym rozmachem słynne bitwy Napoleona, jego nieugiętą ambicję i zdumiewający umysł strategiczny jako niezwykłego przywódcy wojskowego i wizjonera wojny. Produkcja w pierwszej kolejności trafi do kin, w Polsce już 24 listopada.

W późniejszym czasie Napoleon pojawi się również w serwisie Apple TV, gdzie dostępna będzie nie tylko wersja kinowa trwająca 2 godziny i 40 minut, ale również czterogodzinna wersja reżyserska, która jeszcze bardziej rozwija poszczególne wątki z życia Napoleona. Dla miłośników tamtego okresu w historii będzie to z całą pewnością świetna produkcja, podobnie zresztą jak dla fanów dobrego kina.