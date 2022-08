Wczorajszego wieczora Apple udostępniło deweloperom iOS 16 beta 5 - najnowszą wersję oprogramowania dla iPhone'ów, który w pełnej wersji zadebiutuje we wrześniu wraz z premierą iPhone'a 14. System testowany jest od czerwca, gdy zaprezentowany został na tegorocznej odsłonie WWDC. Zmian w nim sporo - od tych związanych z przemodelowanym ekranem blokady, po wygodniejsze zarządzanie aplikacjami, powiadomieniami, czy dodatkowymi opcjami bezpieczeństwa.

Największą zmianą, a przynajmniej taką, która wzbudza największe zainteresowanie w iOS 16 beta 5, jest... implementacja nowego sposobu wyświetlania poziomu naładowania baterii. Ten, kto przesiadł się z iPhone'a bez notcha, na model z wcięciem, wie doskonale, że Apple zdecydowało się na usunięcie "procentów" z paska statusu. Tłumaczone to było brakiem miejsca na ekranie, który w centralnym punkcie przysłaniany jest przez notch. By zobaczyć dokładniej, jak wygląda sprawa ładowania baterii, należy przejść do widoku "Centrum sterowania". To zmieni się w iOS 16.

Apple w nowej wersji beta wprowadza opcjonalne wyświetlanie procentów na samej ikonie baterii - zastępując jednocześnie graficzne przedstawienie stanu naładowania. Firma wpadła na taki pomysł po 5 latach od premiery pierwszego iPhone'a z notchem i najwyraźniej dopiero teraz usłyszała negatywne komentarze użytkowników, którzy od premiery "dziesiątki" narzekali na brak dokładnej informacji o baterii. A jak to działa w praktyce?

iOS 16 beta 5. Procentowe wyświetlanie naładowania baterii i inne nowości

W ustawieniach iOS 16 pojawia się opcja "Procent baterii", która dla iPhone'ów z notchem nie była dostępna. Jednak procent nie jest pokazywany obok baterii, a bezpośrednio na niej. Chciałem sprawdzić w akcji działanie "nowej" funkcji, ale szybko okazało się, że... iPhone 11 nie jest wspierany. To dość zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że na starszych modelach - iPhonie X i Xs - "procenty" wyświetlają się prawidłowo. Mój model nie jest jednak osamotniony, co wskazuje na fakt, że mamy do czynienia z błędem, a nie celowym pominięciem niektórych iPhone'ów. Procenty na ikonie baterii nie pokazują się także na iPhonie Xr, 12 mini i 13 mini. Czy to się zmieni wraz z kolejną odsłoną systemu w wersji beta? Pozostaje czekać na aktualizację.

Nie da się jednak ukryć, że taka implementacja wyświetlania poziomu naładowania baterii, może wprowadzać w błąd. W niektórych sytuacjach, gdzie pasek statusu jest mniej widoczny lub sprawdzamy telefon w biegu, może okazać się, że błędnie odczytamy informacje - ikona baterii wydaje się "pełna", a zlewające się z tłem procenty pokazują zupełnie inną sytuację. Ikona jest zawsze "pełna" a jedyną informacja są liczby - a te nie zawsze będą dobrze widoczne.

A co jeszcze ciekawego pojawia się w iOS 16 beta 5? To m.in. nowy dźwięk lokalizacyjny wydawany przez iPhone'a, który jest wyszukiwany w aplikacji Znajdź (dawniej Lokalizator). Zmiany dotknęły też aplikację Muzyka, która informacje o Dolby Atmos i bezstratnej jakości dźwięku dla konkretnych utworów wyświetla w tym samym miejscu, gdzie gatunek oraz rok wydania. Na zablokowanym ekranie przy odtwarzaniu muzyki pojawia się niewielkich rozmiarów animacja wizualizacji. iOS 16 beta 5 ułatwia też proces tworzenia zrzutów ekranów bez konieczności ich zapisywania w albumie zdjęć. Przy zapisie pojawia się opcja "skopiuj i usuń" zachowująca zrzut w schowku umożliwiając jego wklejenie w dowolnym miejscu lub szybkie przeniesienie na komputer.