Wylistowanie i opisanie każdej z nowości w iOS 15 byłoby zadaniem niewykonalnym, również z powodu dość wstępnego etapu rozwoju systemu. Ten trafił właśnie w ręce deweloperów, w lipcu będą go mogli przetestować użytkownicy i dopiero jesienią zostanie oficjalnie udostępniony wszystkim posiadaczom iPhone’ów od modelu 6S w górę. Do tego czasu może się zmienić bardzo dużo, mogą pojawić się inne nowości, a te wdrożone teraz mogą zniknąć. Nie przywiązujmy się więc do wszystkiego, o czym tu wspomnę, bo wygląd niektórych elementów czy niedociągnięcia prawdopodobnie zostaną poprawione. Ale jest kilka rzeczy, które już teraz mnie po prostu zachwyciły.

Skupienie to dla mnie najbardziej użyteczna funkcja w iOS 15

Do nich należy nowy system powiadomień, na którymi nareszcie można zapanować. Wielokrotnie próbował tego Android i choć w najnowszej wersji daje sporo możliwości na personalizację notyfikacji, tak iOS 15 dostarcza mi dokładnie tego, czego oczekiwałem. Oprócz trybu nie przeszkadzać, który wyciszał wszystkie powiadomienia poza tymi od wskazanych kontaktów, do naszej dyspozycji będzie teraz kilka innych, które można dostosować według własnych potrzeb. Postaram się to zobrazować opisując dwa tryby, z których już korzystam.

iOS 15 i iPadOS 15 zaprezentowane. Oto wszystkie najważniejsze nowości

Pierwszy z nich to „Czas wolny”, czyli chwile, gdy nie chcę być bombardowany powiadomieniami, dlatego na białą listę dodałem tylko aplikacje Wiadomości i Telefonu, by każdy mógł się do mnie dodzwonić lub napisać SMS-a. W ten sposób sprowadzam iPhone’a do roli zwykłego telefonu, bo przecież z tych metod komunikacji korzystamy przede wszystkim w krytycznych sytuacjach. Drugi tryb to „Praca” i tym razem zezwoliłem na powiadomienia z takich aplikacji jak: Gmail, Slack, Trello, Microsoft To Do i Kalendarz Google, bym nie przegapił najważniejszych informacji na temat aktualnych obowiązków.

W iOS 15 nareszcie można zapanować nad powiadomieniami