Apple ma instruować menadżerów sklepów, jak zniechęcać pracowników do tworzenia związków zawodowych

Związki zawodowe w sklepach brzmią jak najgorszy koszmar Apple. Kiedy tylko pojawiły się pierwsze poważne tematy z nimi związane, gigant z Cupertino zakasał rękawy i wziął się do pracy. Najpierw zatrudnił najlepszych prawników rozbijających starania pracowników w tym temacie, a teraz — jak czytamy w raporcie Vice — wręcza menadżerom Apple Store'ów specjalne scenariusze rozmów. Po co? By ci odwiedli pracowników od chęci tworzenia związków. Jeżeli byliście ostatnio zniesmaczeni wieściami o zakazanych frazach w wewnątrzfirmowym komunikatorze Amazonu, to lojalnie ostrzegam że czeka was powtórka z rozrywki.

Apple ma zachęcać menadżerów swoich sklepów, by ci zniechęcali pracowników od chęci tworzenia związków zawodowych

Kilka tygodni temu zrobiło się głośno na temat tego, że pracownicy retailowych sklepów Apple zechcieli utworzyć związki zawodowe. I jako że sprawy nabrały tempa, Apple zaczęło działania na kilku frontach. Poza zatrudnieniem wyspecjalizowanych prawników, centrala ma rzekomo wysyłać specjalny dokument menadżerom w którym instruuje ich jak prowadzić rozmowy i... najzwyczajniej w świecie zniechęcać ich do tworzenia / wstępowania do takowych. Wśród przykładowych fraz wspominanych przez dokument są wspominane napomknięcia że zewnętrzne związki zawodowe nie znają Apple i ich kultury czy większość umów związkowych daje pierwszeństwo w oparciu o staż pracy. Dokument wspomina także o ograniczonym dostępie do specjalnego programu firmy (Career Experiences), który oferuje rozwój kariery w obrębie korporacji:

Wiele umów związkowych określa i ogranicza to, co dany pracownik może robić. Nie mogę spekulować, co stałoby się z Career Experiences pod rządami związku zawodowego - byłoby to przedmiotem negocjacji - ale co by się stało, gdyby kontrakt zabraniał komuś wykonywania jakiejkolwiek pracy poza wąskim zakresem obowiązków? Mogłoby to oznaczać, że pracownicy nie mogliby pracować w innej strefie czasowej (...)

Innym aspektem jest też kwestia grafiku i ulg, które póki co mogą serwować menadżerowie:

W obecnej sytuacji mam prawo dać pracownikom trochę wolnego, jeśli pracowali z trudnym klientem, a także usprawiedliwić nieobecność albo pozwolić na rozpoczęcie pracy później, jeśli ktoś ma coś ważnego w domu. Rygorystyczny kontrakt związkowy, który musi być przestrzegany przez cały czas, bardzo by to utrudnił.

Redakcji Vice udało się potwierdzić, że wielu menadżerów z Apple Store'ów otrzymało takie wytyczne — i to rozsianych po całych Stanach. Czy trafiły one do wszystkich (albo: jak wielu) — tego nie wiadomo. Mimo wszystko widać, że w Cupertino nie spoczęli na laurach, a wręcz przeciwnie. Dość mocno zabrali się do pracy, choć odmówili Lauren Kaori Gurley, autorce artykułu z Vice'a, komentarza w tej sprawie. Cały dokument który rzekomo menadżerowie Apple Store'ów ze Stanów Zjednoczonych mieli otrzymać od centrali znajdziecie tutaj.