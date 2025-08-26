Internet w telefonie bez końca – sprawdzamy prawdziwe „no limit” operatorów

Abonamenty komórkowe z internetem bez limitu danych i prędkości to dziś już standard w ofertach „wielkiej czwórki”. Nie wszyscy jednak wiedzą o tańszych, mniej znanych ofertach. Sprawdziliśmy, gdzie faktycznie brak ograniczeń idzie w parze z atrakcyjną ceną.

Czas na ostatnią już część naszego cyklu zestawień ofert komórkowych, dostępnych u naszych operatorów. Z poprzednimi, możecie zapoznać się pod tymi linkami:

Tym razem przyjrzymy się najdroższym ofertom, które w abonamentach Orange, Play, Plus i T-Mobile zawierają już internet bez limitu danych i prędkości.

Jednak tylko w zasięgu dwóch z nich możemy liczyć na alternatywę w postaci tańszych ofert z internetem w telefonie bez końca. Mowa o Orange i T-Mobile, zostawimy więc to na koniec, zaczniemy od Play i Plusa, sprawdzając na jakie największe limity transferu danych możemy liczyć w ich zasięgu w alternatywnych ofertach.

Internet w telefonie bez końca w Play

Abonament w Play na 2 lata, z internetem bez limitu danych i prędkości (27,62 GB w roamingu UE) kosztuje 95 zł miesięcznie.

Najlepszą alternatywą w zasięgu Play, w której finalnie (po dwóch latach stażu) uzyskacie największy limit transferu, jest abonament w Virgin Mobile za 40 zł miesięcznie - na start 100 GB, po 2 latach 300 GB, możecie się z nią zapoznać w poprzednim zestawieniu ofert z limitem internetu do 500 GB.

W tym zestawieniu wybraliśmy ofertę Mobile Vikings na kartę za 45 zł miesięcznie - 50 zł miesięcznie taniej niż w Play.

Dostaniecie tu, co prawda limit 180 GB transferu danych miesięcznie, ale będziecie mogli sobie go odkładać co miesiąc na drugi rok (jest kumulacja niewykorzystanego transferu z pakietu). W pierwszym roku, każdego miesiąca otrzymacie paczkę 800 GB transferu danych.

Internet w telefonie bez końca w Plus

W abonamencie Plusa z kolei, pakiet komórkowy bez limitu danych i prędkości (26,16 GB w roamingu UE) kosztuje nieco mniej niż w Play, bo 90 zł miesięcznie.

Jaka alternatywa? Największy pakiet transferu danych oferuje aktualnie w zasięgu Plusa operator Fonia, z tą ofertą mogliście zapoznać się też w poprzednim wpisie.

Tutaj jako alternatywę proponujemy abonament w Plush za 40 zł miesięcznie - 50 zł taniej niż w Plusie.

Do dyspozycji macie tu na start 80 GB, ale już po pół roku limit ten rośnie do 160 GB, po roku do 200 GB, a po dwoch latach stażu do 300 GB.

Tę alternatywę warto rozważyć również w przypadku chęci dokupienia kolejnych numerów, w abonamencie Plus taki numer kosztuje 20 zł miesięcznie, w Plush również, ale wówczas wszystkie numery na koncie. Dla przykładu, dwa abonamenty w Plus bez limitu danych i prędkości to koszt 110 zł miesięcznie, w Plush - 40 zł miesięcznie.

Internet w telefonie bez końca w Orange

W abonamencie Orange, pakiet z internetem bez limitu danych i prędkości kosztuje 95 zł miesięcznie, podobnie jak w Play.

W zasięgu tego operatora mamy już od jakiegoś czasu tańszą alternatywę, do tego niezwykle elastyczną - subskrypcję w Orange Flex. Możemy od razu wykupić tu pakiet z internetem bez limitu danych i prędkości za 80 zł miesięcznie.

Możemy również skorzystać z najtańszego pakietu za 35 zł miesięcznie z limitem 75 GB transferu danych, a internet bez limitu danych i prędkości, aktywowywać sobie w dowolnym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba:

na 7 dni za 15 zł,

na cały miesiąc za 45 zł.

Internet w telefonie bez końca w T-Mobile

Na koniec został nam abonament z internetem bez limitu danych i prędkości w T-Mobile za 75 zł miesięcznie.

W zasięgu T-Mobile, również mamy tańszą alternatywę w postaci subskrypcji w Red Bull Mobile. Jest tańsza niż w Orange Flex i jednocześnie podobnie elastyczna.

Domyślnie możemy tu aktywować sobie pakiet z limitem 60 GB transferu danych w miesiącu za 30 zł miesięcznie, a internet bez limitu danych w razie potrzeby włączyć sobie na cały miesiąc za 20 zł - razem 50 zł miesięcznie.