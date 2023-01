W zeszłym roku operatorzy rozpoczęli dodawanie do nowych umów i przedłużeniowych klauzul inflacyjnych, a teraz jeden z nich Vectra - rozpoczyna egzekwowanie tych zapisów w postaci podwyżek cen usług do trwających umów.

Co ciekawe, przedwczoraj informowaliśmy Was o karze 22 mln zł, nałożonej na Vectrę przez UOKiK za podwyższanie cen usług bez podstawy prawnej. Mowa więc była o jednostronnym wprowadzeniu do trwających umów klauzul waloryzacyjnych.

Dziś portal Wirtualnemedia.pl poinformował o rozsyłanych właśnie do klientów tego operatora, informacjach o konieczności wprowadzenia podwyżek cen usług, które to nie będą stanowiły podstawy do rozwiązania umowy. Tak więc prawdopodobnie są to klienci już z nowymi umowami bądź przedłużeniowymi, w których zawarto już prawidłową klauzule waloryzacyjną.

Klauzula waloryzacyjna, bądź stosowana zamiennie - inflacyjna, uprawnia operatorów do podwyższenia cen usług o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS, który za zeszły rok wyniósł 14,4%. Na taką podwyżkę zdecydowała się właśnie Vectra i wejdzie ona w życie od 1 marca 2023 roku.

Biuro prasowe Vectra dla portalu Wirtualnemedia.pl:

Waloryzacja nie jest nowym cennikiem, lecz dostosowaniem opłat do rzeczywistej wartości świadczonych usług. Klienci byli informowani o zapisach w umowach umożliwiających waloryzację opłat podczas podpisywania nowych lub zmiany aktualnych umów z Vectra. Waloryzacja opłat nie jest podstawą do rozwiązania umowy. Zapisy umów pomiędzy Vectra a klientami jasno określają, że Vectra ma prawo zweryfikować wysokość opłat za poszczególne usługi stosownie do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Vectra

Jak uniknąć takich niespodzianek w trakcie obowiązywania umowy? Najlepiej podpisywać przynajmniej w najbliższym, niepewnym czasie umowy bez zobowiązania. Takowe umożliwia również Vectra.



Są one oczywiście droższe, nawet o kwotę przewyższającą obecną podwyżkę, ale to już koszt braku zobowiązań i wolności przy zmianie operatora na lepszego, tańszego, etc., w każdej chwili - bez czekania na koniec umowy. I tak, za światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s w umowie bez zobowiązania zapłacimy 59,99 zł miesięcznie, za 600 Mb/s - 69,99 zł, a za 1,2 Gb/s - 99,99 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w UPC

Inny duży operator z ofertą światłowodów i umową bez zobowiązania - UPC, daje do wyboru niemal identyczne plany, co do ceny i zawartości oraz niższe o 20 zł koszty instalacji.



W planie z limitem do 300 Mb/s miesięczny abonament wynosi 60 zł, do 600 Mb/s - 70 zł, a najdroższy z limitem do 1 Gb/s - 90 zł.

Internet stacjonarny bez zobowiązania w Orange

Orange również umożliwia zawarcie umowy na światłowody bezterminowej. Ceny za prędkość do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i 1 Gb/s wynoszą odpowiednio: 69,99 zł, 79,99 zł i 89,99 zł miesięcznie.



Internet stacjonarny bez zobowiązania w Netia

Ostatni z dużych i ogólnopolskich operatorów Netia w swoich abonamentach bez zobowiązania przy prędkościach do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s ustawiła miesięczny koszt na poziomie 60 zł, 70 zł i 80 zł, a więc najwyższą prędkość zakupimy tu najtaniej spośród tych czterech operatorów.



Oczywiście alternatywą mogą być tu też teraz oferty na internet mobilny bez zobowiązania - jest ich więcej, łatwiejsze przy zmianie operatora i oferują coraz większe limity transferu danych w miesiącu. Możecie się z nimi zapoznać w innym moim zestawieniu, z grudnia zeszłego roku - Najlepsze oferty na internet na kartę. Małe i duże pakiety.

Stock Image from Depositphotos.