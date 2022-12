Najlepsze oferty na internet na kartę. Małe i duże pakiety

Nasz Czytelnik nie zastrzegł przy swoim „zamówieniu” jakie to mają być oferty, pokażemy więc dostępne oferty całościowo - bez wskazywania konkretnych pakietów w nich dostępnych. Będą z nich mogły wybrać najlepsze opcje dla siebie zarówno osoby, które potrzebują takich ofert do na przykład tabletu, czyli z niewielkim transferem danych oraz te, które chcą z nich skorzystać w routerze WiFi do użytku domowego, a więc z dużym limitem transferu danych na pełnej dostępnej prędkości.



Internet na kartę w zasięgu sieci Orange

W zasięgu sieci Orange mamy dwie oferty na internet na kartę. W nju mobile będzie to dobra oferta dla osób, które potrzebują niewielkiego transferu danych w miesiącu, za który zapłacą 1 zł za 1 GB. Łącznie w miesiącu będzie to 9 GB za 9 zł.



Podobny przelicznik mamy w ofercie internetu na kartę w Orange - 1 zł za 1 GB, ale z dużo szerszym zakresem - od 1 GB do 100 GB w miesiącu, ważne od 1 dnia do 100 dni.



W przypadku miesięcznych pakietów nie wygląda to korzystanie - 1 GB za 5 zł, 5 GB za 15 zł, a 30 GB za 30 zł. Już lepszym rozwiązaniem, będzie wersja głosowa - jak słusznie zauważył Sylwek w komentarzu powyżej. Opisałem ją we wpisie Orange Free na kartę, gdzie za 5 zł doładowania miesięcznie można zgarnąć prawie 40 GB w miesiącu, a więc 40 razy więcej.

Internet na kartę w zasięgu sieci Play

Internet na kartę w Play to trzy pakiety, w tym jeden miesięczny, w którym to za 50 zł możemy korzystać z 200 GB transferu danych. Pozostałe dwa pakiety to opcja tygodniowa za 20 zł z limitem 60 GB i na jeden dzień za 5 zł - 25 GB.



Interesującą ofertę na internet na kartę ma Mobile Vikings. Do wyboru mamy trzy pakiety z limitem 100 GB, 150 GB i aż 250 GB, w cenie 40 zł, 50 zł i 60 zł.



Internet na kartę w zasięgu sieci Plus

Zaczynając alfabetycznie od aero2, możemy wybierać u tego operatora spośród czterech pakietów internetu na kartę, z limitem transferu danych na poziomie 3 GB, 7GB, 30 GB i 70 GB w cenie odpowiednio: 5 zł, 10 zł, 30 zł i 50 zł miesięcznie.



Z kolei w a2mobile mamy jeden pakiet internetowy, z limitem 5 GB w miesiącu za 12,50 zł.



Spory wybór internetu na kartę ma w swojej ofercie operator Klucz Mobile. Każdy z nich jest z ważnością na jeden miesiąc i zawiera od 1 GB do 100 GB (+200 GB w nocy) za 3 zł do 50 zł miesięcznie.



Stosunkowo niewielkie pakiety danych w ofercie internetu na kartę znajdziecie w Lajt Mobile. Są to trzy opcje z limitem 1 GB, 10 GB i 20 GB w cenie 5 zł, 10 zł i 25 zł miesięcznie.



Podobnie, co w Klucz Mobile, spory wybór pakietów internetu na kartę ma Lycamobile, aż sześć opcji z limitem od 1 GB do 50 GB w miesiącu w cenie od 5 zł do 35 zł miesięcznie.



W Plus internet na kartę dostępny jest w trzech pakietach z limitem 5 GB - ważne 5 dni, 10 GB - ważne 10 dni i 30 GB - ważne 30 dni, za odpowiednio: 5 zł, 10 zł i 30 zł.



Internet na kartę w zasięgu sieci T-Mobile

Internet na kartę w T-Mobile nie ma żadnych pakietów, dostajemy jedynie bonusy GB za doładowania, w liczbie uzależnionej od kwoty doładowania.



Najlepszą opcją na internet na kartę w zasięgu sieci T-Mobile będzie więc subskrypcja Heyah01.



Za 50 zł miesięcznie dostajemy tu do dyspozycji 50 GB transferu danych na pełnej prędkości.

