Internet mobilny do routera WiFi z powyżej 50 zł miesięcznie

Czas na obiecane wczoraj zakończenie naszego cyklu z ofertami na internet mobilny do określonych kwot miesięcznych. Tym razem będzie to jedno, zbiorcze zestawienie z ofertami powyżej kwoty 50 zł miesięcznie.

Cykl podzieliliśmy na kwoty do 10 zł, 20 zł, 30 zł, 40 zł i 50 zł, z uwagi na to, że jest ich naprawdę sporo.

Wszystkie znajdziecie pod tymi linkami:

Jeśli chodzi o oferty powyżej 50 zł, zmieszczą się one nam w jednym wpisie. Dla przypomnienia, są to wyłącznie dedykowane oferty na internet mobilny do routera WiFi, bez usług głosowych.

Będą to już są konkretne limity transferu danych (a nawet bez limitów danych czy prędkości), które z powodzeniem powinny wystarczyć na cały miesiąc korzystania z sieci w domach, nawet w kilka osób - oczywiście bez grania online czy pobierania dużych plików.

Internet mobilny w Fonia Mobile abonament (zasięg Plus)

W Fonia Mobile za 80 zł miesięcznie, do dyspozycji mamy limit aż 500 GB transferu danych w miesiącu. To abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Internet mobilny w Mobile Vikings na kartę (zasięg Play)

Mobile Vikings ma o połowę mniejszy limit, ale jednocześnie tańszy. Za pakiet z limitem 250 GB zapłacicie tu 60 zł miesięcznie - to z kolei oferta na kartę, więc bez żadnego zobowiązania i umów.

Internet mobilny w Orange abonament (zasięg Orange)

W abonamencie Orange, ponownie mamy pakiet z limitem 500 GB (brak limitów w nocy), który kosztuje 65 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Otvarta abonament (zasięg Plus)

W abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia u operatora Otvarta, mamy dwa pakiety w cenie powyżej 50 zł - za 64,99 zł dostępny jest limit 200 GB w dzień i 200 GB w nocy, a za limit 500 GB trzeba zapłacić aż 99,99 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Play abonament (zasięg Play)

Tu już docieramy do pierwszej oferty z brakiem limitów transferu danych i prędkości. W Play abonament (umowa na 2 lata) kosztuje ona 105 zł miesięcznie. Jeśli wystarczy nam 500 GB w miesiącu, zapłacimy 75 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Plus/Plush abonament (zasięg Plus)

W Plusie na abonament (umowa na 2 lata) za limit 500 GB, zapłacimy 79 zł miesięcznie.

Z kolei w submarce Plush - również abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia, za 200 GB transferu danych w miesiącu, zapłacimy 60 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Premium Mobile abonament (zasięg Plus)

Ostatnia oferta w zasięgu Plusa, to abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Premium Mobile, za 69,90 zł wykupimy tu limit 500 GB transferu danych w miesiącu.

Internet mobilny w T-Mobile abonament (zasięg T-Mobile)

W ofercie na internet mobilny w T-Mobile, wszystkie dostępne pakiety kosztują więcej niż 50 zł, ale za to zawierają brak limitów transferu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości.

Za 65 zł jest to ograniczenie do 30 Mb/s, za 75 zł - 60 Mb/s, za 95 zł (do 1 września 75 zł) - 90 Mb/s, a za 115 zł miesięcznie - 300 Mb/s.

Internet mobilny w Vectra abonament (zasięg Play)

Na koniec została nam Vectra z dwoma pakietami - z limitem 300 GB za 65 zł miesięcznie i z limitem 500 GB za 70 zł miesięcznie.



