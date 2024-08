Internet mobilny do routera WiFi do 50 zł miesięcznie

Dziś przyjrzymy się jeszcze ofertom do 50 zł, a dokładniej w cenie od 41 zł do 50 zł miesięcznie.

Poprzednie zestawienia z tańszymi ofertami, znajdziecie pod tym linkami:

Internet mobilny w Fonia Mobile (zasięg Plus)

Tradycyjnie, zaczynamy alfabetycznie. W tym zakresie cenowym pierwsza oferta dostępna jest u operatora Fonia Mobile - to oferta na abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

W ramach pakietu za 50 zł miesięcznie, dostajemy do dyspozycji limit 200 GB transferu danych, to powinno wystarczyć na swobodne surfowanie w internecie przez cały miesiąc dla jednej osoby w domu, a przy umiarkowanym zużyciu (na przykład bez codziennego oglądania filmów czy seriali), nawet dla dwóch czy trzech osób.

Internet mobilny w Klucz Mobile na kartę (zasięg Plus)

W Klucz Mobile mamy tę samą cenę - 50 zł miesięcznie, za mniejszy pakiet 100 GB, ale jest on do wykorzystania w dzień, a dodatkowe 200 GB dostajemy do wykorzystania w nocy, a więc coś dla nocnych marków.

Internet mobilny w Mobile Vikings na kartę (zasięg Play)

Można powiedzieć, że pośredni pomiędzy Fonia a Klucz pakiet, bo 150 GB transferu danych w miesiącu, dostępny jest w ofercie Mobile Vikings na kartę.

Również w tej samej cenie i podobnie jak w Klucz to oferta na kartę, a więc bez żadnych umów i ze swobodą zmiany limitów transferu danych w zależności od aktualnych potrzeb w każdej chwili.

Internet mobilny w Play na kartę i abonament (zasięg Play)

W ofercie Play mamy ciekawą sytuację, bo w tej samej cenie mamy dwie, jakże różne opcje.

W abonamencie, a więc z zobowiązaniem na 2 lata, możemy wykupić pakiet z limitem 150 GB, z kolei w ofercie na kartę jest aktualnie 200 GB. Co więcej, kupując nową kartę SIM w tej dedykowanej ofercie na internet mobilny, możemy aktywować promocję, w której przez cały rok dostaniemy dodatkowy limit 5,4 TB transferu danych - 500 GB na start i 12 paczek po 400 GB.

To wydaje się doskonała oferta do mobilnego routera WiFi, dla studentów na zbliżający się rok akademicki, ale też jako dostęp do internetu w domu, w lokalizacji bez możliwości podłączenia internetu stacjonarnego, i to dla kilku osób.

Internet mobilny w Plus abonament (zasięg Plus)

W abonamencie Plusa z zobowiązaniem na 2 lata, za 49 zł miesięcznie dostępny jest pakiet internetu mobilnego z limitem 100 GB transferu danych. Nowi klienci mogą tu skorzystać z darmowego pierwszego miesiąca lub z trzech miesięcy za 0 zł, jeśli zmieniają dostawcę internetu.

Internet mobilny w Virgin Mobile abonament (zasięg Play)

Na koniec został nam największy limit transferu danych w cenie do 50 zł miesięcznie - 250 GB (nie licząc transferu nocnego w Klucz i promocji w Play na rok). Wykupimy go w ramach abonamentu w Virgin Mobile - z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



