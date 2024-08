Internet mobilny do routera WiFi do 30 zł miesięcznie

Czas na trzecią już część naszego cyklu zestawień z ofertami na internet mobilny, podzielonego na poszczególne zakresy kwotowe. Zaczynaliśmy od najtańszych ofert do 10 zł, do 20 zł, dziś będą już nieco większe paczki danych w limicie do 30 zł miesięcznie.

Są to dedykowane oferty na internet mobilny,- bez usług głosowych, takie karty SIM możemy włożyć do mobilnego routera WiFi (ewentualnie do starego smartfona jako hotspot) i korzystać z dostępu do sieci na wyjazdach, na działce czy w tablecie.

Choć zakres do 30 zł, to już limity pozwalające na szersze zastosowanie, z mniejszymi limitami możecie zapoznać się pod tymi linkami:

Rzecz jasna, w tym zestawieniu nie będziemy już wspominać o powyższych, tańszych ofertach, skupimy się tylko na tych z zakresu 21 zł - 30 zł miesięcznie.

Internet mobilny w aero2 (zasięg Plus)

Tradycyjnie zaczynamy alfabetycznie od aero2 - subskrypcja. W kwocie 30 zł miesięcznie, możemy aktywować tu miesięczny pakiet z limitem transferu danych na poziomie 50 GB.

Internet mobilny w Lajt Mobile (zasięg Plus lub Orange)

W Lajt Mobile mamy do wyboru - abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 30 zł miesięcznie z limitem 30 GB transferu danych lub internet mobilny na kartę z mniejszym limitem 20 GB za 25 zł miesięcznie.

Warto zaznaczyć tutaj, że w abonamencie przed podpisaniem umowy, możemy zdecydować z jakiego zasięgu chcemy korzystać - sieci Plus lub Orange (jednorazowy wybór).

Internet mobilny w Lycamobile (zasięg Plus)

Jeśli zależy Wam na ofercie na kartę i macie w swojej lokalizacji dobry zasięg Plusa, korzystniej będzie wykupić za 25 zł miesięcznie internet mobilny w Lycamobile, gdzie mamy w tej cenie większy limit - 30 GB w miesiącu.

Internet mobilny w Nju Mobile (zasięg Orange)

Dotarliśmy już do chyba najlepszej oferty na internet mobilny w cenie do 30 zł miesięcznie. W nju mobile na abonament (miesięczny okres wypowiedzenia), za 29 zł możemy korzystać z limitu aż 100 GB transferu danych - a to tylko na początek.

Po pół roku stażu, limit ten rośnie do 200 GB, po roku do 250 GB, a po dwóch latach do 300 GB. Trudno będzie to przebić w tej cenie zwłaszcza, że mamy tu zasadę - nie korzystasz, nie płacisz, a więc przyda się do okazjonalnego wykorzystania:

nie korzystasz, nie płacisz, jeśli w ogóle nie korzystasz z internetu mobilnego, to Twój rachunek wyniesie:

9 zł przez pierwsze 3 miesiące od zakupu nju,

0 zł po 3 miesiącach.

Internet mobilny w Orange Free na kartę (zasięg Orange)

W Orange Free na kartę, dedykowany pakiet internetu mobilnego za 30 zł, zawiera limit 30 GB transferu danych w miesiącu.

Internet mobilny w Plus na kartę (zasięg Plus)

Podobnie to wygląda w Plus na kartę - 30 GB za 30 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Plush (zasięg Plus)

Korzystniej to wypada w submarce Plush. Wprawdzie to abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia i za 30 zł miesięcznie na start dostajemy limit 60 GB, po pół roku stażu limit rośnie do 90 GB, a po roku do 120 GB.

Internet mobilny w T-Mobile (zasięg T-Mobile)

Dość specyficznie skonstruował ofertę na internet mobilny T-Mobile (abonament z zobowiązaniem na 2 lata), bo za 30 zł miesięcznie możemy wykupić internet mobilny z limitem 60 GB, ale jak zdecydujemy się na zakup online, skorzystamy z promocyjnego pakietu 100 GB za 20 zł - wybór chyba oczywisty.

Warto tu jednak pamiętać, że nie ma tu opcji po 2 latach na przejście na umowę na czas nieokreślony, bo T-Mobile za każdy rok na takiej umowie podwyższa abonament o 10 zł.

