Podpisujesz umowę z Vectrą? Przeczytaj ją dokładnie

Wszystko wskazuje na to, że nie ma już od tego odwrotu - kolejny operator telekomunikacyjny wprowadza do umów zapisy - o konkretnych co do kwoty podwyżkach po okresie zobowiązania. Tym razem jest to Vectra.

Różne zabiegi, postępowania i wyroki UOKiK w sprawie zmian przez operatorów istotnych warunków w trakcie trwania umowy (w tym głównie cen), doprowadziły do zmian w konstrukcji tych umów, jednym zdaniem - już podczas ich podpisywania, godzimy się na określone podwyżki po danym okresie zobowiązania. Co istotne - nie jednorazowe, a w każdym kolejnym roku.

Jako pierwszy operator zdecydował się na to T-Mobile, później dołączył do niego Play - więcej o tym tutaj, a ostatnio Plush. Teraz do tego grona dopisuje się Vectra. Od dziś, operator ten wprowadził nową ofertę mobilną - na abonament komórkowy i na internet mobilny.

To zupełnie nowe pakiety z bardzo dużymi paczkami danych, możecie się zapoznać z nimi w nowych cennikach (pdf) - z adnotacją, że to kwoty bez rabatów, więc nie przestraszcie się tych cen. Na stronie są niższe, uwzględniające już te rabaty. Tutaj pokazuje zrzuty z cennika, bo na stronie Vectry nie ma jeszcze wszystkich nowych pakietów.

Istotniejsze są tu jednak nowe wzory umów (pdf) i nowe zapisy o podwyżkach po okresie zobowiązania:

Wysokość Opłaty Abonamentowej za Usługę Główną (Telewizja, Internet Stacjonarny, Telefonia Stacjonarna) po Okresie Zobowiązania wzrasta w odniesieniu do każdej z tych Usług o kwotę 10 zł po upływie każdych 12 miesięcy trwania Umowy po Okresie Zobowiązania.

To dla ofert na telewizję oraz internet i telefonię stacjonarną - podwyżka o 10 zł za każdy kolejny rok. Z kolei dla ofert mobilnych do telefonu i na internet mobilny, będzie to niższa podwyżka - o 5 zł miesięcznie za każdy kolejny rok:

Wysokość Opłaty Abonamentowej za Usługę Główną (Telefonia Komórkowa, Internet Mobilny) po Okresie Zobowiązania wzrasta w odniesieniu do każdej z tych Usług o kwotę 5 zł po upływie każdych 12 miesięcy trwania Umowy po Okresie Zobowiązania.

Tak naprawdę nie wiem, co chcą uzyskać tym operatorzy, bo moim zdaniem będzie to skutkować tylko tym, że zwiększy się skala migracji pomiędzy operatorami - dla nowych klientów zawsze są korzystniejsze warunki, więc po okresie zobowiązania, będą liczniej przenosić się do innych ofert dostępnych na rynku.