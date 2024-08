Tani abonament ze smartfonem - kto może skorzystać?

Nowy rok szkolny zbliża się dużymi krokami, z tej okazji Plus przygotował dla swoich klientów nowy abonament wraz ze smartfonem i usługą Stop Hejt. Jak łatwo się domyślić, dedykowany jest dla młodych uczniów, ale myślę, że to całkiem dobra oferta nie tylko dla nich.

Aktualnie u naszych operatorów, sam abonament komórkowy (bez urządzenia) - z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 50 GB, kosztuje około 60 zł miesięcznie.

Plus w nowej ofercie dla swoich klientów (z abonamentem głosowym za minimum 44 zł/mies. lub z telewizją od Polsat Box za minimum 19 zł/mies.), za kwotę 55 zł miesięcznie oferuje następujący zestaw:

abonament głosowy za 29 zł/mies., z pakietem 50 GB i z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami,

usługa Stop Hejt za 4,99 zł/mies.,

smartfon Xiaomi Redmi 12 4/128GB za 1 zł na start oraz 24 raty po 20,75 zł.

Co to za usługa Stop Hejt? To nowy pakiet dla rodziców, dzięki któremu mogą otrzymywać alerty (z zachowaniem prywatności), w przypadku gdy algorytmy narzędzi operatora wychwycą nietypowe wzorce zachowań dzieci. Może to być na przykład nocna aktywność czy intensywna wymiana wiadomości w social mediach, a wśród dostępnych funkcji usługi Plus wymienia tu takie opcje jak:

Lokalizację, dzięki której rodzic może sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się dziecko,

Stop Hejt, czyli wsparcie w ochronie przed cyberprzemocą,

Hejt Alert – doradztwo psychologiczne, wsparcie prawne i konsultacje informatyczne,

Ochronę w sieci – blokada treści 18+, limity korzystania z telefonu, aplikacji i internetu, historia YouTube).

Co ważne, usługa ta nie łączy się tylko ze wspomnianym wyżej nowym abonamentem dla uczniów. Każdy klient może ją dokupić, jako samodzielną usługę za 4,99 zł miesięcznie (obejmuje ochronę dwójki dzieci), do posiadanych już pakietów w Plusie.

Źródło: Plus.