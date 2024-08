To najlepszy moment na zmianę operatora. Takie okazje nie zdarzają się często

Kwestia wyboru odpowiedniego operatora to zawsze trudny orzech do zgryzienia. Czym się kierować decydując na zmianę? Co oferuje konkurencja? Czy przenosimy się z własnym urządzeniem mobilnym, a może szukamy czegoś nowego i promocje polskich firm telekomunikacyjnych to coś, co może przekonać nas do zmiany dostawcy? Ci, którzy szukają nowego sprzętu, mogą teraz sprawdzić ofertę sieci Plus, która kusi potencjalnych klientów zniżkami na urządzenia, które z pewnością spodobają się części użytkowników.

Plus kusi do przejścia na zieloną stronę. Przeceny o 50%

W ramach promocji dla osób przenoszących się do Plusa, operator przygotował te oto sprzęty w cenach niższych o 50%. Co ciekawego możecie kupić?

Samsung Galaxy A55 5G 8/128 GB za 999,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,17 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1998,76 zł),

za 999,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,17 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1998,76 zł), Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12/256GB za 2598,84 zł – 249 zł na start oraz 12 rat po 195,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5199,04 zł),

12/256GB za 2598,84 zł – 249 zł na start oraz 12 rat po 195,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5199,04 zł), realme 12+ 5G 8/256GB za 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599,04 zł),

za 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599,04 zł), Samsung Galaxy Watch Ultra za 1449,04 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 120,67 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2899,04 zł).

Zakupowi jednego z tych urządzeń towarzyszy możliwość wyboru abonamentu Plus z 6, 50 lub 120 GB pakietu internetowego na miesiąc lub w ramach oferty Plush w planie z 40 lub 80 GB miesięcznie. Szczegóły oferty znajdziecie na stronach Plus i Plush.

To co zaskakuje jednak najbardziej, to oferta dodatkowa skierowana do osób przenoszących numer do Plusa. Mogą oni skorzystać z promocji na... komplet usług Apple One, którą można dobrać podczas rozmowy z konsultantem. Problem w tym, że oferta dostępna dla użytkowników smartfonów z systemem iOS. I choć z Apple Music i Apple TV można korzystać na smartfonach z Androidem, tak Apple Arcade oraz chmura iCloud zarezerwowane są wyłącznie dla posiadaczy urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Jeśli więc korzystacie z promocji przeniesienia i chcecie kupić jedno z powyższych urządzeń w niższej cenie, Apple One raczej Wam się nie przyda.