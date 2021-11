Gdy kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z nowym CEO Intela, Patem Gelsingerem, wiele się mówiło na temat charakteru spotkania. I to w kontekście możliwej budowy fabryki podzespołów Intela w naszym kraju. Choć w komunikacie udostępnionym w tamtym czasie przez premiera trudno doszukiwać się potwierdzeń, że to właśnie w naszym kraju powstanie jedna z fabryk Intela, sam fakt spotkania świadczy, że obie strony zainteresowane są współpracą. Od września nic w temacie się nie zmieniło: nie ma potwierdzeń, ani zaprzeczeń. Nie przeszkadza to jednak Intelowi w prowadzeniu biznesów w Polsce. Firma właśnie kupiła szczeciński startup RemoteMyApp, który do tej pory zajmował się dostarczaniem technologii i usług do streamingu gier z chmury międzynarodowym korporacjom.

Przyznam szczerze, że o RemoteMyApp wcześniej nie słyszałem, choć rynkiem gier wideo interesuję się na co dzień. Polski startup odpowiedzialny jest za Vortex. To platforma do streamingu gier oferująca trzy abonamenty i dająca dostęp do całkiem rozbudowanej biblioteki gier. Znajdziecie w niej takie hity jak GTA V, Skyrim, Cywilizacja VI, Wiedźmin 3: Dziki Gon i wiele więcej. RemoteMyApp dostarcza też swoje technologie zagranicznym firmom. Firma współpracuje np. z Deutsche Telekom i usłudze streamingu gier z chmury MagentaGaming. Innymi partnerami RemoteMyApp są IBM, Plug In Digital oraz kilka studiów zajmujących się produkcją gier. Swoje tytuły w usługach obsługiwanych przez RemoteMyApp udostępnia Team17, Microids i 505 Games.

RemoteMyApp w rękach Intela. Firma kupiła polski startup

Moja przygoda z gamingiem zaczęła się od kultowej gry Duke Nukem 3D i doprowadziła do miejsca, w którym wspólnie z zespołem RemoteMyApp stworzyliśmy najwyższej jakości usługę technologiczną, dzięki której miliony graczy na całym świecie mają dostęp do ulubionych gier w dowolnym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni, że dołączamy do zespołu firmy Intel i wspólnie dalej będziemy tworzyć innowacje zmieniające świat.

- mówi Andreas Hestbeck, prezes zarządu w RemoteMyApp.

RemoteMyApp powstała w 2014 r. Jej współzałożycielem był szczeciński Red Sky – startup funkcjonujący w ramach grupy, na której czele stoi fundusz Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka była rozwijana w modelu venture buildingu, w którym fundusz tworzy od zera biznesy technologiczne z potencjałem na globalny rozwój. Do czasu sprzedaży startupu Tar Heel Capital Pathfinder pozostawał jego największym udziałowcem. Dwa lata później, w 2016 r. fundusz VC Internet Ventures z portfela MCI Capital zainwestował w RemoteMyApp. W zeszłym roku do grona inwestorów dołączył Deutsche Telekom, co przełożyło się na współpracę przy rozwoju platformy gamingowej MagentaGaming. Jak mówią przedstawiciele obu stron, zakup RemoteMyApp przez międzynarodowego gracza jest unikalną transakcją na polskiej scenie startupowej i technologicznej.

Szkoda tylko, że nie ma żadnych informacji jak zakup RemoteMyApp przez Intela wpłynie na dalszy rozwój platformy. I co tak naprawdę on oznacza. Intel mocno inwestuje w cloud gaming i już teraz dostarcza szereg rozwiązań. Są to między innymi serwery GPU, które nie tylko są wykorzystywane do obsługi gier w chmurze, ale pomagają poprawić wydajność platform streamingowych i VOD.