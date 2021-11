DRM znów atakuje. Te gry mają problem z nową generacją procesorów Intel

Zabezpieczenia DRM nie rozumieją nowej architektury procesoró Intel, przez co kilkadziesiąt gier nie działa tam poprawnie. Pomóc może aktualizacja systemu do Windows 11.

Intel bardzo pozytywnie zaskoczył wszystkich prezentując kolejną generację swojej linii Core. Nie tylko wprowadzony został podział na mocne i słabsze, obsługa DDR5, ale też chociażby nowy standard PCI-E oraz podniesiona została ogólna moc czipów. Owszem - to wszystko ma swoje koszty - nowe intele wymagają dużo mocniejszego chłodzenia, a także pobierają bardzo dużo prądu kiedy pracują na pełnym obciążeniu. To jednak niestety nie wszystkie wady, ponieważ nowe procesory mają problemy przy uruchamianiu niektórych tytułów gier wideo. Nie ma w tym jednak winy niebieskich - problemem są tu zabezpieczenie DRM, które nie jest w stanie zrozumieć, z jakim CPU ma do czynienia.

DRM psuje gry na 12. generacji Intela

Jak podaje ArsTechnica, problem z grami na nowej generacji Intela wynika z faktu, że widzi on słabsze rdzenie (efficency cores) jako... osobną instancję systemu. Osobną instancję, która jak wiadomo, wymagana jest osobna licencja, której oczywiście nie może być dlatego też część tytułów z DRM zachowuje się bardzo dziwnie i nie jest stabilna z nowymi procesorami Intela.

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2

Warhammer I

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi: Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga - Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Oczywiście, patch systemu operacyjnego może naprawić błąd i w takiego można spodziewać w połowie listopada. Do tego czasu można spróbować stosować kilka rozwiązań zastępczych, w tym aktualizację do Windowsa 11 (jeżeli używało się 10) oraz uruchomienie w BIOS opcji Legacy Game Compatibility Mode.

