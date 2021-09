Kilka tygodni temu pisaliśmy, że nowy CEO Intela, Pat Gelsinger, wprowadza w życie strategię mającą wyciągnąć firmę z okresu stagnacji, który miał trwać kilka ostatnich lat. Gelsinger chce zwiększenia mocy przerobowych oraz rozpoczęcia dostaw chipów firmom trzecim. Przewidywane inwestycje na najbliższych 5 lat przekraczać mają 120 miliardów dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych ma powstać kompleks 6 do 8 budynków produkcyjnych, z których każdy będzie kosztował od 10 do nawet 15 mld dolarów. To kolejny projekt, który rozszerzy możliwości produkcyjne firmy. W Arizonie powstają fabryki, z których wychodzić będą nie tylko procesory Intela, ale również układy dla Qualcomma oraz Amazona.

Fabryka chipów Intela w Polsce? Firma prowadzi rozmowy z kilkoma europejskimi krajami

Wiemy też, że Intel szykuje sporą inwestycję w Europie. Plany te zaprezentowano w tym tygodniu podczas IAA Mobility w Monachium. Firma chce przeznaczyć 80 miliardów dolarów na budowę dwóch fabryk podzespołów na Starym Kontynencie. Do tej pory nie udało się jednak ustalić dokładnych ich lokalizacji. W sieci pojawiają się informacje, że przedstawiciele Intela prowadzą rozmowy z kilkoma europejskimi krajami. Chodzi o Niemcy, Francję, Belgię, Holandię oraz Polskę.

O prowadzonych z naszym krajem negocjacjach może świadczyć ostatnia rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z dyrektorem generalnym Patem Gelsingerem. O spotkaniu, do którego doszło w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela, premier poinformował na swoim profilu na Facebooku.

Choć w komunikacie trudno doszukiwać się potwierdzeń, że to właśnie w naszym kraju powstanie jedna z fabryk Intela, sam fakt spotkania świadczy, że obie strony zainteresowane są współpracą. Intel mocno stara się walczyć z brakami chipów zmieniając swoją dotychczasową strategię. Firma w ostatnim czasie potwierdziła, że planuje rozpocząć produkcję układów dla producentów samochodów. Do tego projektu ma być zaangażowana fabryka znajdująca się w kampusie Intela w irlandzkim mieście Leixlip.

Lokalizacje nowych centrów produkcyjnych układów Intela mają być przedstawione do końca tego roku.