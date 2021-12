We wrześniu pisaliśmy, że Facebook (obecnie Meta) ukrywał badanie pokazujące jak Instagram wpływa na nastolatki. Jeszcze wcześniej Krzysiek wspominał o tym, w jaki sposób challenge na Tik-Toku doprowadził do śmierci młodej dziewczynki. Media społecznościowe to także dezinformacja, hejt czy kreowanie swojego fałszywego wizerunku, co negatywnie odbija się na psychice młodego odbiorcy. O sprawie badań pisał The Wall Street Journal, a amerykański Senat żądał wyjaśnień od przedstawicieli giganta społecznościowego. Choć odpowiedzi były wymijające i nie padły żadne konkrety, dziś Meta przedstawia plan działania na najbliższe miesiące. Zakłada on prowadzenie zmian na Instagramie, które w głównej mierze dotyczyć będą młodych użytkowników.

Instagram. Zmiany dla młodych użytkowników aplikacji społecznościowej

Najważniejszymi zmianami, jakie mają pojawić się na Instagramie w najbliższym czasie, będą bardziej rygorystyczne algorytmy polecające treści w aplikacji. Wprowadzone zostaną również blokady uniemożliwiające oznaczanie i wspominanie kont nastolatków przez osoby, których nie obserwują. Jeśli konto nastolatka skupienia się wyłącznie na jednym zagadnieniu, Instagram zachęcać będzie do poszerzenia swoich horyzontów i zwrócenie uwagi na inne tematy. Twórcy rozważają też rozszerzenie funkcji “Ogranicz bardziej” poza sekcję Eksploruj. To pozwoli na ograniczenie dostępu do kontrowersyjnych treści. Nie pojawią się one w wynikach wyszukiwania, Rolkach czy proponowanych kontach.

W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii uruchomiono właśnie funkcję "Take a break". Na podstawie czasu spędzonego w aplikacji wysyłane są powiadomienia i sugestie, że warto zrobić przerwę. Narzędzie to pozwoli na tworzenie cyklicznych przypomnień. Te zachęcają do oderwania się od przeglądania zdjęć i filmików dostępnych w aplikacji. Twórcy podają, że spośród nastolatków korzystających z tych przypomnień w fazie testów, ponad 90% pozostawia je włączone na stałe. "Take a break" będzie uruchamiane na pozostałych rynkach stopniowo. Nie wiadomo jednak kiedy dotrze do Polski.

W marcu przyszłego roku Meta planuje wprowadzenie dodatkowych narzędzi dla dorosłych. Będą mogli sprawdzić, ile czasu ich podopieczni spędzają na Instagramie. Będzie też możliwość ustalenia limitów czasu bezpośrednio w aplikacji. Warto przypomnieć, że już teraz można to robić z wykorzystaniem mechanizmów "Czas przed ekranem" na urządzeniach Apple oraz "Cyfrowa równowaga" na smartfonach i tabletach z Androidem.

Meta przygotowuje się też do uruchomienia centrum edukacyjnego dla rodziców i opiekunów. Pozwoli ono poznać mechanizmy działania mediów społecznościowych oraz uczuli dorosłych na zagrożenia płynące z tego typu portali i aplikacji. Podnoszenie świadomości opiekunów ma w pewnym stopniu przenieść się na podopiecznych, by ci, po rozmowach ze swoimi rodzicami lub opiekunami, podchodzili do tego typu rozwiązań bardziej ostrożnie. W razie potrzeby będą mogli informować o potencjalnym zagrożeniu z wykorzystaniem nowych funkcji w aplikacji.

Aplikacje społecznościowe Facebooka (Meta) z rozwiązaniami dla młodych użytkowników. Lepiej późno niż wcale

Czy zapowiadane przez Meta zmiany na Instagramie się sprawdzą? Mam taką nadzieję. Cieszy mnie kierunek, w którym chce podążać gigant społecznościowy. Na przestrzeni ostatnich lat skutecznie wykorzystywał swoją przewagę nad konkurencją. Młodzi użytkownicy byli najważniejszą grupą docelową udostępnianych w mediach społecznościowych treści. Niestety bez większego znaczenia, jaki był ich charakter.

Obrazek wyróżniający: Brett Jordan z Unsplash