Czym jest Facebook Protect?

Facebook Protect to specjalny program zabezpieczeń dla kont zdecydowanie bardziej narażonych na ataki hakerskie od reszty. Jeśli prowadzicie zatem profile publiczne, śledzone przez sporą grupę odbiorców - możecie spodziewać się powiadomienia, wymagającego od Was włączenia tej właśnie usługi.

No właśnie, bo nowy program zabezpieczeń na portalu Zuckerberga jest obowiązkowy. Jeśli dostaniecie powiadomienie, musicie włączyć Protect do 17 grudnia 2021 roku. W innym przypadku nie będziecie mogli normalnie korzystać z serwisu czy aplikacji mobilnych. Jest to zatem pierwsza obowiązkowa nowość, wprowadzona przez twórcę Metaverse.

Facebook Protect nie jest żadną nowością. Program zabezpieczeń powstał już w 2019 roku i od tamtej pory był dostępny w innych krajach. Meta, zgodnie z listopadowymi zapowiedziami, postanowiła od tego miesiąca objąć dodatkową opieką również polskich użytkowników, którzy z powodu wykonywanego zawodu lub innych sytuacji życiowych, są obiektem większego zainteresowania i ich profil odwiedzany jest dużo częściej.

Powiadomienie informujące o konieczności włączenia Facebook Protect

Treść powiadomienia, które pojawia się od razu po włączeniu aplikacji, jest następująca:

*imię*, Twoje konto może być potencjalnie odwiedzane przez znacznie większą liczbę osób, dlatego wymagamy silniejszych zabezpieczeń. Facebook Protect to zaawansowany program zabezpieczeń, który ułatwi ochronę kont takich jak Twoje. Włącz funkcję Facebook Protect do 17 grudnia 2021. Po tym terminie utracisz dostęp do swojego konta na Facebooku, dopóki jej nie włączysz.

Sama aplikacja wyjaśnia nam istotę Facebook Protect w następujący sposób:

Twoje konto może być potencjalnie odwiedzane przez znacznie większą liczbę osób niż w przypadku przeciętnego użytkownika Facebooka. Hackerzy często atakują konta o dużej liczbie obserwujących, zawierające ważne strony lub istotne dla społeczności. Aby ułatwić ochronę przed tymi ukierunkowanymi atakami, wymagamy włączenia tego zaawansowanego programu zabezpieczeń.

Jak włączyć Facebook Protect?

Jeśli jesteście zdecydowani od samego początku na uruchomienie tego programu zabezpieczeń, to wystarczy nacisnąć na przycisk “Włącz teraz”, znajdujący się na samym dole monitu. Wtedy Facebook przeprowadzi nas za rączkę przez wszystkie kroki i… gotowe.

Jeśli odrzuciliście włączenie Protect na początku, będziecie musieli włączyć usługę ręcznie, w Ustawieniach. Najpierw należy kliknąć w ikonę trzech poziomych pasków. Następnie zjechać w dół do sekcji “Ustawienia i prywatność”, gdzie wybieramy “Ustawienia”. Po wejściu w szereg możliwości w zakładce “Konto” wybieramy “Hasło i zabezpieczenia”. Jeśli Facebook uznał Wasze konto za konieczne objęciem dodatkową ochroną, opcja włączenia Facebook Protect będzie na samej górze.

Na czym polega Facebook Protect? O co z tym chodzi?

Najważniejszym elementem Facebook Protect jest sprawdzenie przez system, czy nasze hasło do profilu spełnia wszystkie warunki bezpieczeństwa. Mówiąc prościej: czy jest wystarczająco silne, żeby nie było łatwo włamać się na nasze konto. Niestety, lecz sporo osób bardzo lekceważy poziom zaawansowania hasła do swoich kont, o czym niedawno pisał Kamil. Drugim głównym filarem tego programu zabezpieczeń jest sprawdzenie, czy mamy aktywną weryfikację dwuetapową (2FA). Poza wpisaniem poprawnych informacji potrzebnych do zalogowania się, będziemy musieli potwierdzić tę czynność na innym urządzeniu.

Jeśli obydwa kroki mieliśmy włączone lub właśnie je włączyliśmy, cała procedura się kończy. Jesteśmy objęci dodatkową ochroną i dalej możemy swobodnie korzystać z Facebooka.

Co jeśli nie włączę Facebook Protect do 17 grudnia?

Tak jak pisałem wyżej - jeśli nie włączycie Facebook Protect do wyznaczonego dnia, nie będziecie mogli korzystać ani ze strony, ani z aplikacji. Najprawdopodobniej nie oznacza to jednak, że permanentnie utracicie dostęp do swojego konta. Po prostu nie będziecie mogli przejść dalej i korzystać z serwisu, do momentu, aż nie przejdziecie przez procedurę włączenia Protect.

Co jeśli nie dostałem powiadomienia o Facebook Protect?

Możecie spać spokojnie. System nie uważa Waszego profilu za narażony na ataki hakerskie, w związku z czym nie jest konieczne włączanie tej usługi. Niemniej jednak, cała ta sytuacja powinna zwrócić większą uwagę ludzi na to, jak istotne jest zabezpieczenie swojego konta. Żyjemy w takich czasach, że solidne hasło oraz weryfikacja dwuetapowa powinna być podstawą wszędzie.