Apple Watch ma doczekać się łączności satelitarnej. Wezwanie pomocy z każdego miejsca

Już od jakiegoś czasu plotkuje się, że Apple ma wprowadzić do swoich produktów obsługę łączności satelitarnej - chociaż do tej pory te doniesienia głównie dotyczyły iPhone’ów. Możliwość wysłania wiadomości z każdego miejsca, nawet takiego poza zasięgiem sieci komórkowej, miała pojawić się już w iPhone’ach 13 - to jednak nie doszło do skutku.

Niedawno informowaliśmy, że według zaufanych informatorów, satelitarna łączność ma być dostępna w iPhone’ach 14. Gurman dziś donosi, że ta świetna funkcja ma zawitać również do Apple Watchów w tym lub maksymalnie w przyszłym roku.

Ostatnio pojawiły się oznaki, że Apple i jego prawdopodobny partner satelitarny, Globalstar Inc., mogą być coraz bliżej uruchomienia takiej funkcji. W lutym Globalstar poinformował, że osiągnął porozumienie w sprawie zakupu 17 nowych satelitów, aby pomóc w zasilaniu „ciągłych usług satelitarnych” dla „potencjalnego” (i oczywiście nienazwanego) klienta, który zapłacił mu setki milionów dolarów. Gurman pisze:

Funkcje awaryjne będą działać tylko w obszarach bez zasięgu komórkowego i tylko na wybranych rynkach. Apple przewiduje w końcu rozmieszczenie własnej sieci satelitów w celu przesyłania danych do urządzeń, ale plan ten prawdopodobnie zajmie lata.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat nowych zegarków Apple Watch, kliknijcie tutaj. Ostatnio również informowaliśmy o tym, że najnowszy smartwatch ma mierzyć temperaturę użytkownika - po więcej szczegółów odsyłamy pod ten link.

iMac z chipem M3 to paradoksalnie nie taka odległa sprawa

Apple niedawno dopiero ogłosiło nowe warianty chipa M1 i stale czekamy na premierę sprzętów z M2 - a teraz Gurman informuje, że gigant z Cupertino już pracuje nad M3. Zdaje się, że pierwszym urządzeniem z tym chipem ma być iMac. Według Gurmana z Bloomberga, trwają intensywne prace nad iMaciem z M3. Sam mężczyzna przyznaje, że nie jest jasne jakie technologie wykorzysta apple’owski chip trzeciej generacji.

Tym samym Gurman opublikował listę sprzętów, które zostaną wyposażone w M2. Są to:

M2 dla nowego MacBooka Air, podstawowego MacBooka Pro i Maca mini;

M2 Pro i M2 Max dla nowego 14-calowego MacBooka Pro i 16-calowego MacBooka Pro;

Podwójny układ M2 Ultra dla Maca Pro.

Gurman w swoim newsletterze pisze:

Od tego czasu słyszałem, że chipy M2 nie są jedynymi testowanymi w Apple. A jeśli czekasz na nowego iMaca, słyszę, że wersja M3 tego komputera stacjonarnego jest już w przygotowaniu – choć wyobrażam sobie, że nie pojawi się najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Również dla tych, którzy pytają, nadal myślę, że nadchodzi iMac Pro. To po prostu nie nastąpi w najbliższym czasie.

Wygląda więc na to, że M3 ma najwcześniej pojawić się w 2023 roku. Jeśli chodzi o sprzęty z chipem M2 - tych możemy spodziewać się już w czerwcu tego roku, więc za niewiele ponad miesiąc. Niedługo po premierze nowych wariantów M1 dostępny będzie zatem całkowicie nowy chip i trzeba przyznać, że lista sprzętów które będą w niego zaopatrzone prezentuje się naprawdę solidnie. Co sądzicie o najnowszych doniesieniach Gurmana? Na którą nowość czekacie najbardziej?

Źródło: Power On - newsletter Marka Gurmana

Stock Image from Depositphotos