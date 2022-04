Apple aktualizuje baterię. Teraz szybciej naładujecie iPhone'a

Apple w ostatnich latach "słynie" z tego, że ich smartfony ładują się... najwolniej. Każdego roku ta sama śpiewka, co rusz te same wymówki. Ba, nawet ich dodatkowa bateria — kuriozalnie droga MagSafe Battery Pack — była szeroko krytykowana za to, że ładuje smartfon wolniej niż konkurencja. Podczas kiedy inne produkty tego typu oferowały ładowanie 7,5W — oryginalny produkt Apple oferował wyłącznie 5W. Ale to się zmieniło po ostatniej aktualizacji.

Aktualizacja MagSafe Battery Pack pozwoli szybciej naładować iPhone'a

Wraz z aktualizacją oprogramowania do wersji 2.7, Apple dodało skrzydeł swojej baterii i... teraz pozwoli zrównać jej się z opcjami oferowanymi przez konkurnecję — i tak naładuje wszystkie smartfony z rodziny iPhone 12 oraz iPhone 13. Aby skorzystać z tej opcji, niezbędne będzie zaktualizowanie przenośnego power-banka — i można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszym jest... po prostu korzystanie z MagSafe Battery Packa. Kiedy akcesorium jest połączone ze smartfonem, automatycznie rozpocznie proces instalacji nowego oprogramowania — jak jednak wynika ze stron pomocy Apple, proces ten może potrwać nawet do tygodnia. Drugą z opcji jest podłączenie baterii za pośrednictwem kabla Lightning do iPada lub komputera Mac. W tej formie zaktualizowanie oprogramowania w malutkim power barnku nie zajmie więcej, niż pięć minut.

Fajnie, ale... dlaczego tak późno?

Ten sprzęt jest pozbawiony jakiegokolwiek amazingu. Konkurencja robi to samo lepiej, taniej, szybciej — i właściwie jedynie co się ciśnie na usta to: dlaczego? Dlaczego tak drogo, dlaczego tak późno? Wszyscy właściciele najwygodniejszych — bo fajnie leżących w dłoniach, przyklejanych, mobilnych power banków mają jednak powody do radości. Skoro już je mają w swoim przyborniku, to będzie się z nich korzystało chociaż trochę przyjemniej.