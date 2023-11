Ilu szefów miał ChatGPT w miniony weekend? Nie zgadniecie

Zakończony właśnie weekend nie był dobrym czasem dla Open AI, włodarzy firmy i jej pracowników. W zaledwie trzy dni wydarzyło się tam tak wiele, że to gotowy scenariusz na film. Jaka przyszłość czeka Sama Altmana, który jeszcze do wczoraj wierzył, że powróci na stanowisko CEO?

Zanim odpowiem na pytanie zadane w tytule artykuły, na szybko przypomnę, co w miniony weekend działo się w Open AI. W piątek ze swoim stanowiskiem CEO pożegnał się Sam Altman - jeden z założycieli i współtwórców firmy odpowiedzialnej za uruchomienie ChatGPT. Powód zwolnienia? Ostatnie decyzje, które zdaniem niektórych członków zarządu zagrażają głównym celom OpenAI, czyli stworzeniu bezpiecznej sztucznej inteligencji. W geście solidarności z Altmanem ze swoimi stanowiskami pożegnali się inni ważni pracownicy i kierownicy Open AI. Na stanowisko CEO powołano Mirę Murati, która nie zdążyła się nawet dobrze usadowić w fotelu. W sprawę zaangażował się również Satya Nadella - szef Microsoftu, który informacje o odejściu ważnych osób odpowiedzialnych za ChatGPT potraktował bardzo poważnie i mocno angażował się w to, by Altman powrócił na swoje stanowisko. Rozmowy prowadzono zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

Źródło: Depositphotos

Jeszcze wczoraj Sam Altman informował, że w siedzibie Open AI będą prowadzone negocjacje w sprawie przywrócenia go na stanowisko CEO. Jak wskazywał sam zainteresowany, po raz pierwszy i ostatni skorzystał z identyfikatora "gość". I albo zostanie przywrócony do swojej roli, albo nigdy więcej nie postawi stopy w Open AI. I wygląda na to, że padło na tę drugą opcję.

Zamieszania ciąg dalszy. Co dalej z założycielami Open AI i twórcami ChatGPT?

Strony się nie dogadały, negocjacje nie przyniosły zadawalających efektów, a nowym CEO firmy miał zostać Emmett Shear - jeden z założycieli platformy Twitch i wieloletni jej szef, który ze stanowiskiem pożegnał się w marcu tego roku. Teraz pełnił on będzie obowiązku prezesa zarządu do czasu powołania nowego. Przynajmniej według informacji serwisu The Information, który jako pierwszy podał informację o nowym CEO. Na ten moment Open AI nie potwierdziło tych doniesień, ale fakt, że Altman nie został przywrócony na swoje stanowisko oznaczać może tylko jedno.

Źródło: Depositphotos

W zaledwie trzy dni z Open AI odeszli jedni z najbardziej prominentnych pracowników, którzy z projektem Chat GPT byli od samego początku i to oni stoją za sukcesem firmy. Na stanowisku CEO były aż trzy osoby: Sam Altman (zwolniony w piątek), Mira Murati (wspierająca Altmana) oraz Emmett Shear.

A co z Altmanem? Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że dostał propozycję od Microsoftu. Jak informuje Tom Warren z redakcji The Verge, Sam Altman i Greg Brockman dołączą do nowego zespołu w strukturach firmy, który skupiać się będzie na rozwoju "zaawansowanej sztucznej inteligencji". Informacje te potwierdza sam Satya Nadella w jednym ze swoich najnowszych wpisów na X (dawniej Twitter):

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc podzielić się wiadomością, że Sam Altman i Greg Brockman, wraz z kolegami, dołączą do Microsoft, aby poprowadzić nowy zaawansowany zespół badawczy AI. Z niecierpliwością czekamy na szybkie działania, aby zapewnić im zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu.

- czytamy w oświadczeniu Nadelli, który jednocześnie zapewnia, że Microsoft będzie kontynuował współpracę z Open AI oraz nowym kierownictwem firmy.

Stock image from Depositphotos