Jak zablokować ChatGPT aby nie kradł twoich treści?

Co zrobić, by ChatGPT nie miał dostępu do naszej strony internetowej? Wystarczą dwie linijki kodu, by najpopularniejszy chatbot nie miał możliwości przeglądania udostępnianych w sieci treści.

ChatGPT może być źródłem cennych informacji i narzędziem, które pomaga w codziennym życiu. Ale by tego dokonać, musi się cały czas uczyć, ewoluować i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. ChatGPT to np. świetne narzędzie, które może szybko podsumować informacje zawarte na popularnych stronach internetowych, przygotować ich podsumowanie, a nawet stworzyć odrębny tekst na podstawie artykułów podawanych w prosty sposób - wystarczy link do konkretnego wpisu.

Jednak nie wszystkie strony chcą, by ChatGPT mógł je przeglądać, pobierać tekst, uczyć się na nim i go przetwarzać. Wystarczy kilka prób z wykorzystaniem chatbota, by przekonać się, że już całkiem duża grupa najpopularniejszych serwisów - nie tylko technologicznych - blokuje dostęp do robotów indeksujących wykorzystywanych przez OpenAI. Chat zwraca informację, że nie może przejrzeć zawartości strony. Firma jednak zachęca, by być bardziej otwartym:

Strony internetowe indeksowane za pomocą agenta użytkownika GPTBot mogą być potencjalnie wykorzystywane do ulepszania przyszłych modeli i są filtrowane w celu usunięcia źródeł, które wymagają dostępu do paywalla, są znane głównie z agregowania danych osobowych (PII) lub zawierają tekst, który narusza nasze zasady. Umożliwienie GPTBot dostępu do witryny może pomóc modelom AI stać się bardziej dokładnymi i poprawić ich ogólne możliwości i bezpieczeństwo.

Blokowanie dostępu do stron? ChatGPT nie sprawdzi, o czym piszesz

Jednak otwarty dostęp dla robota to także potencjalne wystawianie zawartości stron internetowych i pełne ich oddanie do późniejszego wykorzystania lub przetworzenia. Jak więc zablokować dostęp do treści na stronach internetowych i ograniczyć dostęp robotom GPTBot? To bardzo proste. Wystarczy skorzystać z dostępnych już rozwiązań w postaci pliku robots.txt wykorzystywanego głównie do zarządzania ruchem robotów indeksujących w witrynie i zazwyczaj stosuje się go do wykluczenia pliku z indeksu Google w zależności od jego typu. Plik robots.txt wykorzystywany na stronach internetowych (HTML, PDF lub w innych formatach niemultimedialnych możliwych do odczytania przez Google) pomaga w zarządzaniu ruchem związanym z indeksowaniem w taki sposób, by serwer nie został przeciążony żądaniami robota Google albo żeby zapobiec indeksowaniu nieistotnych lub podobnych stron w witrynie.

Chcąc zablokować robotom indeksującym GPTBot dostęp do naszej strony internetowej do pliku robots.txt wystarczy dopisać dwie linijki:

User-agent: GPTBot

Disallow: /

Oczywiście uprawnienia te możemy dostosować do naszych potrzeb, wykluczając lub pozwalać na dostęp do tylko niektórych zasobów. Przykładowo:

User-agent: GPTBot

Allow: /directory-1/

Disallow: /directory-2/

Nie jest to jakieś magiczne kodowanie, na które wpadli ci, którzy chcą bronić się przed ChatGPT i za wszelką cenę starają się zablokować dostęp do treści udostępnianych na swoich stronach. To rozwiązanie zaproponowane jest przez samo Open AI - firmę odpowiedzialną za opracowanie i rozwijanie najpopularniejszego chatbota. Wszystkie informacje na ten temat udostępnione są na stronach pomocy technicznej związanej z GPTBot oraz OpenAI API z których mogą korzystać deweloperzy i inne firmy. API OpenAI można zastosować do praktycznie każdego zadania. Firma oferuje cały szereg modeli o różnych możliwościach i cenach, a także możliwość dostosowywania modeli niestandardowych. Pełną dokumentację Open AI można znaleźć na stronach platform.openai.com/docs/introduction.

