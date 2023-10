Odpowiedzialna innowacyjność, czyli jak PZU wdraża rozwiązania AI 

Za sprawą narzędzi takich jak DALL-E, ChatGPT czy Midjourney, generatywna sztuczna inteligencja przebiła się do głównego nurtu i pojawiła na językach osób, które do tej pory z branżą AI nie były związane. Nauczyciele, studenci, pisarze, prawnicy, lekarze i przedstawiciele szerokiego grona firm – w przeciągu kilku ostatnich miesięcy wszyscy otwarcie zauroczyli się rozwiązaniami i ułatwieniami, które idą za aktywnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w życiu zawodowym. Jednak czy AI to faktycznie domena ostatniego półrocza? Oczywiście, że nie. Innowacyjne firmy wdrożyły oparte na nim narzędzia lata temu, a jedną z nich jest PZU, które sztuczną inteligencję wykorzystuje do ułatwiania życia nie tylko swoich pracowników, ale także klientów.

PZU od lat wspiera rozwój sztucznej inteligencji

Dziś hasło sztuczna inteligencja budzi bezpośrednie skojarzenia z generowaniem obrazów, tekstu lub muzyki i w zasadzie słusznie, bo to właśnie generatywne AI jest na świecznikach od miesięcy. Synonimem komercjalizacji AI stało się Open AI, ale nie oznacza to, że amerykański gigant posiada monopol na nowoczesne rozwiązania – wręcz przeciwnie. Innowacji w zakresie AI możemy śmiało szukać na lokalnym podwórku, a jedną z firm, która od lat wspiera rozwój sztucznej inteligencji, jest PZU.

Źródło: Depositphotos

W strukturach PZU od dawna funkcjonuje Fabryka Sztucznej Inteligencji, czyli dział zajmujący się zagadnieniami AI i uczenia maszynowego. Polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe obsługuje miliony klientów, a to oznacza konieczność analizowania terabajtów danych, z którymi sztuczna inteligencja radzi sobie znacznie szybciej niż człowiek. Stąd bezpośrednio możemy przeskoczyć do Laboratorium Innowacji, czyli inicjatywy, skupiającej się na ułatwianiu współpracy PZU ze startupami i innymi innowacyjnymi firmami technologicznymi w ramach programu PZU Ready for Startups. Skupiając się na wykorzystaniu AI w wewnętrznych procesach i rozwiązaniach bezpośrednio skierowanych do klientów, PZU wdrożyło ponad 20 projektów. Konkrety? Oto one.

Udział AI w procesie weryfikacji szkód komunikacyjnych

Sztuczna inteligencja potrafi nie tylko świetnie generować treści, ale także analizować już istniejące dane. Cofnijmy się więc do 2019 roku, kiedy to PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce i jeden z pierwszych na świecie wdrożył rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję w obsłudze szkód komunikacyjnych. Dokumentacja – nierzadko naprawdę obszerna – to standard w takich sprawach, a to ponownie oznacza dla człowieka konieczność analizowania dużych ilości danych. Z tego powodu PZU podjęło współpracę z firmą Tractable, której narzędzia umożliwiają weryfikację w czasie rzeczywistym szkód komunikacyjnych obsługiwanych przez PZU.

AI zostało przeszkolone na milionach zdjęć i ludzkich decyzji dotyczących napraw z wcześniejszych wypadków, a to w dobie postępującej cyfryzacji pozwoliło na szybsze obsługiwanie wielu szkód komunikacyjnych. I tak oto płynnie przenosimy się do 2022 roku, kiedy to PZU wprowadziło asystenta AI w obsłudze szkód komunikacyjnych . Cel projektu? Przyspieszenie i poprawienie jakości kalkulacji, a co za tym idzie lepsza obsługa klientów dzięki dostarczeniu im narzędzia umożliwiającego szybką i profesjonalną kalkulację naprawy – bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Klienci mogą przy pomocy aplikacji webowej przesyłać zdjęcia i opisy szkód, na podstawie których sztuczna inteligencja opisuje element pojazdu uszkodzony w trakcie wypadku, oraz określa stopień szkody. Efekt? Po analizie system decyduje, czy uszkodzony podzespół zakwalifikować do naprawy, wymiany czy lakierowania – AI zdolne jest bowiem do analizowania 30 części głównych auta i ponad 60 elementów pojazdu, a średni czas generowania kosztorysu to zaledwie… 45 sekund. Przygotowany kosztorys naprawy trafia do opiekuna klienta, który ma możliwość jego edycji, modyfikacji i każdorazowej akceptacji, aby następnie przedstawić wycenę klientowi. Jeśli zaś chodzi o całkowity czas obsługi szkody, to skrócił się o około 2 dni w porównaniu do standardowej obsługi – a to dla klienta stanowi wymierną wartość. Szkody komunikacyjne to jednak nie wszystko – PZU wspiera także innowacje w zakresie prewencyjnego dbania o zdrowie.

Jak PZU wykorzystuje AI w zakresie zdrowotnym?

Skoro AI tak świetnie radzi sobie z analizą fotografii, to dlaczego nie wykorzystać jej do domowej identyfikacji zmian skórnych? W ostatnich 20 latach zachorowalność na raka skóry wzrosła w Polsce aż trzykrotnie, a umieralność na czerniaka jest 20 proc. wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Profilaktyka w tym zakresie jest więc niezbędna i choć „wykrywanie raka przy pomocy AI” może budzić zdziwienie, to w istocie aplikacja mobilna SkinVision faktycznie do tego służy! Jest dostępna dla pracowników wybranych firm, które wykupiły ubezpieczenia grupowe w PZU Życie i jest efektem współpracy PZU z holenderskim startupem SkinVision. Wystarczy przy jej pomocy wykonać zdjęcie zmiany skórnej, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Źródło: SkinVision

Oprogramowanie – wdrożone w strukturach PZU w 2022 roku – nie tylko wstępnie oceni potencjalne zagrożenie (z ponad 90-procentową precyzją), ale też prześle zdjęcia do dermatologa w razie wątpliwości, by użytkownik miał podwójne poczucie bezpieczeństwa. SkinVision wykonał już ponad 3,5 mln kontroli skóry, wykrywając ponad 55 tys. zmian nowotworowych na całym świecie – dobrze wiedzieć, że polski ubezpieczyciel korzysta z innowacyjnych rozwiązań, które dosłownie mogą ratować życie.

Sztuczna inteligencja pomaga w szybkiej analizie dokumentów polisowych

Wszyscy kochamy papierologię, czyż nie? Oczywiście, że nie, dlatego wyręczanie się w tym przypadku sztuczną inteligencją to wręcz przyjemność. W PZU także doceniają sprawny obieg informacji, dlatego aplikacja Mobilny Agent PZU inteligentnie analizuje dokumentację polisową oraz zdjęcia pojazdów, przyspieszając proces i wyręczając klienta oraz agenta w zakresie wykonywania żmudnych czynności podczas zakupu ubezpieczenia. Co ciekawe aplikacja wykorzystuje AI także do weryfikowania podpisów pod papierowymi dokumentami, przekazywanymi przez aplikację czy zdjęciami przesyłanymi do weryfikacji podczas zawierania polisy.

Innowacje AI? Owszem, ale w bezpieczny i przemyślany sposób

Sztuczna inteligencja otwiera przed nami szereg wspaniałych możliwości, ale używana w sposób niekontrolowany i lekkomyślny może doprowadzić do zupełnie odwrotnych skutków. Ostatnie miesiące wielokrotnie pokazały, że AI to nie zabawka, dlatego potrzebna jest nie tylko kontrola prawna, ale też zdroworozsądkowa – oraz formalna – analiza jej potencjału już na wstępnych etapach tworzeniach narzędzi.

To właśnie z tego powodu PZU zdecydowało się na utworzenie GPT Lab, czyli inicjatywy, której głównym zadaniem jest zbieranie, analizowanie i opracowywanie pomysłów na wykorzystanie potencjału generatywnej sztucznej inteligencji. Dla PZU jasne jest, że sztuczna inteligencja będzie w niedalekiej przyszłości jeszcze mocniej zakotwiczać się nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Praca zespołu GPT Lab ma więc skupiać się poprawie doświadczeń klientów, przy jednoczesnym dbaniu o usprawnienie działalności pracowników polskiego ubezpieczyciela.

Źródło: Depositphotos

PZU chętnie sięga po innowacje technologiczne, ale w sposób odpowiedzialny, dlatego też w pracach nad AI jednym z bardziej istotnych czynników jest kontrola człowieka nad sztuczną inteligencją. Dzięki takiemu podejściu PZU może realizować pierwsze projekty z technologią GPT w sposób bezpieczny, wiarygodny i pozwalający na zapewnienie wysokich standardów regulacyjnych oraz etycznych. To ważne podejście, które powinno przyświecać przedsiębiorstwom decydującym się na zaproszenie AI do swoich struktur. Nie sztuką jest bowiem samo stworzenia narzędzia AI – sekret tkwi w społecznej odpowiedzialności.