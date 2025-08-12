Legenda kina z własnym dokumentem. Tylko na Apple TV+

Już w październiku na Apple TV+ zadebiutuje dokument o jednym z najważniejszych reżyserów Hollywood. To w nim Martin Scorsese opowie swoją historię.

Martin Scorsese to jedno z najważniejszych nazwisk Hollywood. Reżyser ma na swoim koncie dziesiątki filmów, które obecnie są prawdziwymi klasykami: „Taksówkarz”, „Wściekły Byk”, „Chłopcy z ferajny” czy „Wilk z Wall Street” łączą głęboką analizę psychologiczną z mistrzowską narracją wizualną. Jego filmy poruszają tematykę przestępczości, moralności, tożsamości i amerykańskiego społeczeństwa, szczególnie w kontekście włosko-amerykańskiej kultury. Scorsese jest laureatem Oscara za reżyserię („Infiltracja”) oraz licznych nagród filmowych, a jego styl charakteryzuje się dynamicznym montażem, intensywną muzyką i współpracą z aktorami, takimi jak Robert De Niro czy Leonardo DiCaprio.

Jego ostatni film „Czas krwawego księżyca” powstał dla Apple TV+, jako produkcja kinowa. Teraz reżyser powraca do platformy, tym razem jako bohater serii dokumentalnej „Pan Scorsese”, za którą odpowiada wielokrotnie nagradzana reżyserka – Rebecca Miller. Scorsese i jego przyjaciele, w tym Steven Spielberg, wspominają, jak reżyserska wersja filmu „Taksówkarz” omal nie ujrzała światła dziennego oraz jak daleko posunął się ten wizjonerski reżyser, aby chronić film, który stał się jednym z jego najbardziej kultowych dzieł.

Apple TV+ z dokumentem o Martinie Scorsese. Fani kina muszą go obejrzeć

Ten serial dokumentalny opiera się na obszernych rozmowach z samym filmowcem oraz nigdy wcześniej niepokazywanych wywiadach z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami, w tym Robertem De Niro, Daniela Day-Lewisa, Leonardo DiCaprio, Micka Jaggera, Robbiego Robertsona, Thelmy Schoonmaker, Spielberga, Sharon Stone, Jodie Foster, Paula Schradera, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jaya Cocksa i Rodrigo Prieto, a także jego dzieci, żony Helen Morris i bliskich przyjaciół z dzieciństwa.

5-odcinkowa seria zadebiutuje na Apple TV+ już 17 października i dołączy do rosnącego katalogu dokumentów dostępnych na tej platformie, gdzie już teraz można obejrzeć m.in. „NIEUSTANNIE: historia Michaela J. Foksa”, „Selena Gomez: nic o mnie beze mnie”, czy „STEVE! (martin): dokument w 2 częściach”.