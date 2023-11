Twórca ChatGPT zwolniony z OpenAI, chciał za szybko i za dużo?

Twórca ChatGPT odchodzi z firmy

Informacja o zwolnieniu Sama Altmana z funkcji CEO w OpenAI gruchnęła wczoraj z zaskoczenia. Nikt nie spodziewał się, że spółka która urosła w 8 lat od zera do wyceny na poziomie 80 mld USD, oferując przy tym jeden z najszybciej rozwijających się projektów internetowych w historii (ChatGPT) pozbędzie się swojego szefa. Zaskoczony był nawet szef Microsoftu, Satya Nadella, który zainwestował w OpenAI kilka miliardów USD, a o zwolnieniu Altmana dowiedział się na kilka minut przed opublikowaniem informacji na blogu. Na ten moment powody zwolnienia Altmana wydają się w niejasne, ale można oczekiwać, że w najbliższym czasie temat ten będzie dogłębnie badany.

OpenAI powstało jako spółka non-profit, która miała zająć się stworzeniem tzw. AGI, czyli generalnej sztucznej inteligencji, która miałaby w bezpieczny sposób pomóc w rozwoju całej ludzkości. Wygląda na to, że gdzieś po drodze te ideały straciły na znaczeniu. Tak przynajmniej wynika z pierwszych informacji jakie do nas docierają. Za zwolnieniem Altmana stoi Ilya Sutskever, szef naukowców w OpenAI, który jest także członkiem rady nadzorczej. Przekonał on innych członków tego gremium, że ostatnie decyzje zagrażają głównym celom OpenAI, czyli stworzeniu bezpiecznej sztucznej inteligencji. Sam Altman miał coraz mocniej skupiać się na sferze biznesowej (zarabianiu pieniędzy) i nie był do końca szczery z radą nadzorczą w kwestii postępów prac. Oficjalny komunikat mówi natomiast, że ta nie do końca szczera komunikacja wpływała na jego zdolności do kierowania całą firmą.

Rada nadzorcza OpenAI pozbawiła miejsca w zarządzie również innego założyciela OpenAI - Grega Brockmana, który miał jednak pozostać w firmie. Sam zainteresowany kilka godzin później ogłosił jednak, że odchodzi z OpenAI. Obowiązki prezesa przejęła Mira Murati, która do tej pory szefowała działowi technologii. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania nowego prezesa, który na stałe przejmie to stanowisko. Tyle wiemy na dzień dzisiejszy, jednak cała otoczka tego zwolnienia jest bardzo tajemnicza, a w sieci zaczynają pojawiać się różne teorie. Począwszy od takich, które widzą wpływ Elona Muska na radę nadzorczą, przez chęć spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją bez odpowiedniego nadzoru, a skończywszy na personalnych oskarżeniach w kierunku Altmana o niestosownym zachowaniu w przeszłości.

Wkrótce po ogłoszeniu odejścia Altmana ze swojego stanowiska, z pracy zrezygnowało też 3 istotnych pracowników, którzy od wielu lat pracowali w OpenAI. Co ciekawe, wszyscy trzej to Polacy: Jakub Pachocki - dyrektor do spraw badań, Aleksander Mądry - szef działy ryzyka związanego z AI oraz Szymon Sidor pracujący od 7 lat w dziale badań. Wygląda na to, że skala odejść może być znacznie większa. Sam Altman nie sprecyzował jeszcze swojej przyszłości, ale naturalne byłoby kontynuowanie prac w dziedzinie AI. Partnerów do współpracy powinien znaleźć bez większych problemów.

źródło: OpenAI

źródło grafiki: Depositphotos