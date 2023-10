Które marki najdłużej wspierają swoje telefony? Oto kompletna lista

Google, żeby ująć to prostymi słowami, rozwaliło system. Kiedy jakiś czas temu doszły do nas przecieki o tym, że firma będzie wspierała swoje smartfony przez 7 lat, mało kto wierzył, że mowa tu o 7 nowych systemach operacyjnych. Zazwyczaj pod takimi zapewnieniami kryją się poprawki bezpieczeństwa, a wersji OS jest zazwyczaj mniej. Tym razem jednak Google zrobiło to, czego się nikt nie spodziewał i zaoferowało coś, czego na rynku Androida póki co jeszcze nie było.

Owszem, firmy prześcigały się w tym, ile nowych wersji Androida oferują, ale tutaj liczba ta oscylowała raczej pomiędzy 3 a 4, a nie 7, które przebija nawet to, co ma Apple. Dokładając do tego fakt, że Pixele otrzymują wszystko jako pierwsze, mamy tu zestaw, o którym nikt nie powie, że w kwestii wsparcia ustępuje temu, co robi Apple.

Jak więc na tle nowych Pixeli prezentują się inne marki i na ile wersji OS mogą liczyć ich klienci? Postanowiłem zrobić małe zestawienie w tym temacie. Trzeba oczywiście pamiętać, że wiele firm oferuje różne modele z różnych półek cenowych i tak, jak flagowce potrafią mieć dłuższe wsparcie, tak najtańsze modele zazwyczaj nie mają go wcale, bądź jest to jedna nowa wersja Androida. Postanowiłem więc wziąć pod uwagę to, ile MAKSYMALNIE będą wspierane urządzenia danej firmy, ze świadomością, że mówimy tu raczej o flagowych konstrukcjach.

Google Pixel - 7 nowych wersji Androida

Naturalnie na szczycie listy ląduje Google z nowym Pixelem 8, który będzie wspierany do 2030 roku. Osoby, które kupiły Pixela 7 mogą czuć się trochę smutno, ponieważ ich urządzenia będą wspierane "tylko" do 2025 r.

Apple iPhone - 5 nowych wersji iOS

Apple od lat pokazuje, jak należy wspierać urządzenia i dopiero niedawno ich jakość udało się przebić. Niemniej - 5 kolejnych wersji systemu jest bardzo solidnym wynikiem.

Fairphone - 5 nowych wersji Androida

Fairphone to mała firma, która skupia się na budowaniu smartfonów etycznych, naprawialnych i ekologicznych. Marka znalazła swoją niszę i długie wsparcie wypuszczonych urządzeń na pewno pasuje do jej sposobu prowadzenia biznesu.

Samsung - 4 nowe wersje Androida

Samsung jako jedna z pierwszych dużych firm zwrócił uwagę na problem słabego wsparcia w Androidach i jako jeden z pierwszych wprowadził zmiany. 4 kolejne wersje Androida oczywiście cieszą, ale nie robią już takiego wrażenia.

Oppo/Oneplus - 4 nowe wersje Androida

Podobny ruch, jak Samsung, jakiś czas temu wykonało Oppo, które ogłosiło, że wybrane modele otrzymają 4 kolejne wersje Androida. Tu również nie ma na co narzekać.

Xiaomi - 4 nowe wersje Androida

Jak wszyscy to wszyscy. Xiaomi też obiecuje, że ich smartfony otrzymają 4 nowe wersje Androida i, co ciekawe, mają je dostać nawet urządzenia z serii Redmi.

Motorola - 3 kolejne wersje Androida

Tutaj schodzimy już o półkę niżej i choć na 3 lata wsparcia nie można narzekać, to jestem przekonany, że Motorola mogłaby w tym aspekcie zrobić więcej, zwłaszcza, że ich budżetowe propozycje dostają znacznie, znacznie mniej.

Nothing - 3 kolejne wersje Androida

Jak na firmę, która miała zrewolucjonizować telefony, Nothing na pewno nie wprowadza rewolucji w kwestii wsparcia swoich urządzeń. Jest to jednak młoda i mała firma, więc w tym wypadku warto dać im nieco czasu.

Sony - 2 kolejne wersje Androida

Wymówki nie ma jednak w przypadku Sony. Tutaj trzeba powiedzieć, że wsparcie jest po prostu nieadekwatne do ceny urządzenia i nie ma dla tego żadnego wytłumaczenia.

Nokia - 2 kolejne wersje Androida

Dokładnie to samo jest z Nokią, która teraz wypuszcza już raczej tylko budżetowce i nie oferuje długiego ich wsparcia. Ba - część z nich ma przestarzały system już w momencie premiery.

