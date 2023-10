Nowe Mapy Google już dostępne. Do ideału trochę brakuje

Google podchodzi do modyfikacji aplikacji Mapy w ramach Android Auto jak pies do jeża. Co jakiś czas pojawiają się przecieki o planowanych nowych funkcjach, ale niewiele z tego wynika. Dlatego wczoraj zaskoczył mnie całkiem nowy wygląd interfejsu w Android Auto.

Nowy wygląd Map w Android Auto

Mapy w Android Auto nie zmieniają się zbyt często, dlatego jak wczoraj pojawiła się na moim ekranie dodatkowa belka z ustawieniami, to z miejsca zauważyłem, że coś się zmieniło. Google postanowił uporządkować nieco wygląd ekranu i wszystkie opcje przeniósł obecnie na lewą stronę ekranu. To tam mamy dostęp do ustawień, komunikatów dźwiękowych, trybu działania mapy (o tym za chwilę) oraz możliwości jest oddalania/przybliżania. Wcześniej przyciski +/- były umieszczone po prawej stronie, a ustawienia w lewym dolnym rogu.

Teraz wszystko jest bardziej uporządkowane, a po prawej stronie mamy sporo wolnego miejsca. Mam nadzieję, że to wstęp do dalszych zmian, bo wydaje się, że tą wolną przestrzeń można teraz lepiej wykorzystać np. pokazując chociażby ograniczenia prędkości. Nie wspominam już nawet o aktualnej prędkości poruszania się czy możliwości zgłaszania zagrożeń na drodze, bo na te funkcje czekamy już kilka lat.

Przy widoku z włączoną nawigacją nadal część opcji jest na dolnej belce pod informacją o odległości i czasie dojazdu. Wydaje się, że ten element wymaga jeszcze nieco dopracowania, bo niepotrzebnie zajmuje sporo miejsca i dubluje się częściowo z ustawieniami, które widoczne są teraz zawsze po lewej stronie. Z drugiej strony na ekranach o większej rozdzielczości niż mój (800x480 pikseli) wygląda to pewnie nieco lepiej. Mam jednak nieodparte wrażenie, że te zmiany to początek czegoś większego, co być może Google zapowie już za 2 dni podczas konferencji produktowej, na której zadebiutują smartfony Pixel 8. Nowy wygląd lepiej też współgra z panoramicznymi ekranami w nowszych samochodach.

Nawet nie wiedziałem, że tej funkcji mi brakowało

Nowy widok Map w Android Auto to jednak nie tylko reorganizacja istniejących przycisków. W menu po lewej pojawił się też jeden całkiem nowy, który znamy już z Map Google na smartfonach. Przy jego pomocy można przełączać widok map między trzema trybami: cała trasa, północ u góry albo perspektywa. Do tej pory domyślnym ustawieniem Map była "Perspektywa", czyli widok pokazujące trasę przed naszym pojazdem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby zmienić orientację mapy, tak aby północ była zawsze na górze. Dla mnie nie jest to zbyt naturalne, ale za to trzecie ustawienie, czyli szybki podgląd na całą trasę to coś czego mi brakowało.

Google lubi czasami zmodyfikować trasę w nieznacznym ale irytujący sposób, wybierając być może o 1 minutę szybszą drogę, ale niekoniecznie lepszą pod względem jakości. Aby wejść w podgląd całej trasy do tej pory trzeba było korzystać z opcji wyboru trasy alternatywnej (rozjeżdżające się strzałki pod informację o czasie dojazdu), teraz podgląd aktualnej trasy mamy po jednym kliknięciu i można go sobie wygodnie przesuwać. Dla mnie to spore ułatwienie i bardzo pozytywna zmiana. Mam jednak nadzieje, że gigant na tym nie poprzestanie.

źródło: Google