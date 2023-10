Oś czasu w Mapach Google – wiedzieliście o jej istnieniu?

"Timeline" to coś, co kojarzymy przede wszystkim z Facebooka. Ale czy wiesz, że Mapy Google również posiadają swoją oś czasu? Ten artykuł pokaże Ci, jak śledzić swoje podróże, zarządzać historią lokalizacji i eksplorować swoją dawne aktywności na podstawie danych GPS.

Oś czasu w Mapach Google – jak sprawdzić gdzie byłem i co robiłem?

Kojarzycie "Wspomnienia" na Facebooku? To ta funkcja, która każdego dnia przypomina Wam o wstydliwych postach opublikowanych w sieci lata temu. Coś podobnego oferuje Google w swoich Mapach. Tu jednak nie będzie codziennych powiadomień. Dzięki tej usłudze będziecie mogli po prostu cofnąć się do przeszłości i prześledzić swoje podróże, odkryć zapomniane miejsca, a także przypomnieć sobie, gdzie danego dnia spędzaliście czas.

Oś czasu to osobista mapa, która pomaga przywołać z odmętów pamięci przebyte trasy i odwiedzone miejsca na podstawie historii lokalizacji. Jest to narzędzie przydatne do śledzenia podróży, analizowania codziennych aktywności i odkrywania dawno zapomnianych miejsc. Z tego artykułu dowiesz się, jak korzystać z Osi czasu w Mapach Google w bezpieczny sposób, a także, w jaki sposób aktywować tę usługę.

Jak działa Oś czasu w Mapach Google?

Oś czasu w Mapach Google to narzędzie, które wykorzystuje historię lokalizacji zapisywaną przez Twoje urządzenie (np. smartfon z systemem Android lub iOS), aby stworzyć interaktywny plan wszystkich miejsc, jakie zdarzyło Ci się odwiedzać. Usługa gromadzi dane GPS i w chronologiczny sposób zapisuje Twoje położenie z podziałem na lata, miesiące lub dni.

Oś czasu na smartfonach jest dostępna w aplikacji Mapy Google w wersji 9.12 lub nowszej. Jeśli używasz starszego wariantu platformy, możesz zawsze wyświetlić ją na komputerze lub w przeglądarce mobilnej pod adresem: maps.google.com/timeline.

Oś czasu w Mapach Google: Co warto wiedzieć?

W trosce o prywatność użytkowników, Google nie uruchamia Osi czasu w sposób automatyczny. Aby korzystać z usługi, musimy ją uruchomić. Zrobimy to poprzez włączenie usług lokalizacyjnych i historii lokalizacji.

Automatyczne usuwanie historii lokalizacji

Google daje Ci również możliwość automatycznego usuwania historii lokalizacji starszej niż 3, 18 lub 36 miesięcy. Dzięki temu możesz zachować większą kontrolę nad przechowywanymi danymi.

Tworzenie Osi czasu w Mapach Google

Aby korzystać z Osi czasu, musisz być zalogowany(-a) na swoje konto Google, którego używasz na swoim urządzeniu mobilnym. To pozwoli na zsynchronizowanie danych między różnymi platformami.

Android:

Otwórz aplikację Mapy Google Kliknij swoje zdjęcie profilowe Przejdź do zakładki "Twoja oś czasu" Wybierz "Więcej", a następnie "Ustawienia i prywatność" Włącz opcję "Lokalizacja" (komunikat, jaki powinien się wyświetlać to "Lokalizacja jest włączona") Włącz opcję "Historia lokalizacji" (komunikat, jaki powinien się wyświetlać to "Historia lokalizacji jest włączona")

iOS / iPadOS:

Otwórz aplikację Mapy Google Kliknij zdjęcie profilowe Przejdź do sekcji "Ustawienia" Wybierz "Twoje treści" i przewiń do sekcji "Ustawienia lokalizacji" Wybierz opcję "Lokalizacja" a następnie zaznacz "Zawsze"

Podróże na Osi czasu w Mapach Google

W lewym górnym rogu strony Map Google (przeglądarkowa wersja aplikacji) znajdziesz przycisk menu (trzy poziome linie). Kliknij go, a następnie wybierz opcję "Oś czasu". W przypadku smartfonów wygląda to niemal identycznie. Różnica polega na tym, że zamiast przycisku menu, należy kliknąć swoje zdjęcie profilowe.

Po otwarciu Osi czasu zobaczysz mapę z zaznaczonymi trasami i miejscami, które odwiedziłeś(-aś). Możesz przeglądać swoje podróże, korzystając z filtrów (rok, miesiąc lub dzień).

Oś czasu w Mapach Google

Omawiana usługa jest trochę jak album ze zdjęciami, do którego wraca się po latach. Oś czasu pozwala śledzić Twoje podróże i odwiedzone miejsca na podstawie historii lokalizacji. Google zapewnia Ci jednocześnie kontrolę nad danymi, umożliwiając edycję oraz automatyczne usuwanie historii lokalizacji. Dzięki temu narzędziu możesz odkrywać swoje przygody na nowo i analizować swoją aktywność. Oś czasu możesz też połączyć ze Zdjęciami Google, co zapewni doświadczenia podobne do przywoływanych we wstępie "Wspomnień" z Facebooka. A jeśli nie ufasz takim rozwiązaniom, w każdej chwili możesz zajrzeć na stronę "Zarządzanie aktywnością" (https://myactivity.google.com/activitycontrols) i upewnić się, że usługa jest nieaktywna.