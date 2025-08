Polacy a bezpieczeństwo nad wodą: liczby nie zostawiają złudzeń

Czy Polacy wiedzą, jak zachowywać się podczas letniego wypoczynku? Jak wygląda nasza wiedza w zakresie tego, co robić, gdy dojdzie do niebezpiecznego incydentu? Badanie przygotowane na zlecenie operatora sieci Plus pozwala spojrzeć na temat bezpieczeństwa nieco szerzej.

Wypadki podczas wakacyjnego wypoczynku to codzienność

Jak wynika z przeprowadzonego badania, aż 82% Polaków wypoczywa nad wodą. Nieco mniej z nas, bo 59%, na miejsce wakacyjnego wypoczynku wybiera góry. Oznacza to, że podczas urlopu bardzo często znajdujemy się w miejscach pięknych, ale również niebezpiecznych. Jak bardzo? Według badania aż 35% Polaków było świadkami zdarzenia, które wymagało interwencji ratowników wodnych. Dodatkowo 16% ankietowanych przyznało, że na własne oczy widziało wypadek w górach.

Co to oznacza w praktyce? Ryzyko znalezienia się w niebezpiecznej sytuacji jest naprawdę wysokie i nie należy go bagatelizować. Warto wiedzieć, co zrobić, gdy przydarzy się wypadek. Jak w tym aspekcie wygląda nasza wiedza?

Gdy zdarzy się wypadek, wiadomo, gdzie dzwonić

Skąd Polacy czerpią wiedzę o bezpieczeństwie podczas wypoczynku?

Co sprawia, że Polacy czują się bezpieczni na wakacjach?

Z badania przeprowadzonego przez Plusa wynika, że świadomość znajomości numeru alarmowego zwiększa poczucie bezpieczeństwa aż 68% respondentów. Ważne jest również posiadanie aktualnej informacji o przewidywanych warunkach pogodowych (67% respondentów). Istotne jest również posiadanie odpowiedniego ekwipunku i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

Jedziesz na wakacje? Zapamiętaj te numery

Wyjeżdżając na wakacje warto zapisać w pamięci telefonu te dwa numery. To nic nie kosztuje, a nigdy nie wiadomo, kiedy mogą okazać się przydatne.

Numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100

Numer ratunkowy w górach: 601 100 300