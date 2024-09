To najlepszy smartfon w ofercie Apple. Oto iPhone 16 Pro

Podstawowy iPhone 16 to dopiero początek tegorocznej oferty smartfonów Apple. Flagowce z dopiskiem Pro zaoferują najbardziej wymagającym klientom jeszcze więcej. Co o nich wiemy?

Na dzisiejszej prezentacji "It's Glowtime" Apple zaprezentowało swoje nowe flagowce, w tym podstawowe modele iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus. Jednak to modele z dopiskiem Pro będą interesowały najbardziej wymagających użytkowników, szukając w iPhone'ach najlepszych aparatów i jeszcze lepszych podzespołów. Co w tym roku przygotowali inżynierzy z Cupertino i ile będzie trzeba za to zapłacić?

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max różnią się od podstawowych modeli przede wszystkim możliwościami fotograficznymi – choć posiadają ten przycisk migawki (Camera Control) pozwalający na szybkie robienie zdjęć bez konieczności uruchamiania aplikacji aparatu i przygotowania się do robienia zdjęć. Camera Control pozwala również na wywoływanie dodatkowych narzędzi związanych ze zdjęciami dotykowemu, pojemnościowemu przyciskowi.

Pro, w porównaniu z podstawową szesnastką posiadają dodatkowy obiektyw, a cały układ tylnego aparatu (Fusion Camera) składa się z obiektywu głównego 48 Mpix, obiektywu ultraszerokokątnego 48 Mpix i teleobiektywu 12 Mpix oferującego pięciokrotny zoom optyczny, którego zabrakło w podstawowym 15 Pro. Takie połączenie pozwoli m.in. na nagrywanie wideo w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę, co pozwoli na uzyskanie płynnego efektu zwolnionego tempa. Do tego wysokiej klasy mikrofony z możliwością nagrywania dźwięku przestrzennego. Przy nagrywaniu wideo pojawi się szereg nowych narzędzi dla najbardziej wymagających fotografów i kamerzystów. W przyszłości mikrofony te znajdą wykorzystanie w notatkach głosowych, co z pewnością docenią piosenkarze – zarówno ci zajmujący się śpiewaniem hobbystycznie, jak i zawodowo.

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max. To najlepsze smartfony w ofercie Apple

Oba iPhone'y wyposażono w wyświetlacz Super Retina XDR. To ekran OLED o przekątnej 6,3 cala (iPhone 16 Pro) oraz o przekątnej 6,9 cala (iPhone 16 Pro Max). W uzyskaniu tych przekątnych pomogła minimalizacja ramek wokół ekranów, co dla Apple ma ogromne znacznie i firma, mówi, ze dokonała niemożliwego. Do tego, technologia ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz, wsparcie dla HDR, czy kontrast 2 000 000:1.

Sercem obu smartfonów jest Czip A18 Pro charakteryzujący się jeszcze lepszymi osiągnięciami, który jest opracowany, by w pełni ujarzmić moc drzemiąca w Apple Intelligence – sztucznej inteligencji, która udostępniona zostanie jeszcze tej jesieni i z której skorzystają użytkownicy iPhone'ów 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus oraz 16 Pro i 16 Pro Max. 16 Pro i 16 Pro Max doskonale radzą sobie z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami. Apple chwali się, że to najszybszy układ nie tylko w historii iPhone'a, ale także najszybszy na rynku.

Bateria w podstawowym iPhonie 16 Pro Max ma być najlepszą baterią w całej historii smartfonów Apple. Do tego złącze USB-C (USB 3) zapewniające transfer danych na poziomie do 10 Gb/s. Nowe iPhone'y posiadają też lepsze chłodzenie, co zapewni im lepsze działanie pod obciążeniem, takim jak najbardziej wymagające gry, czy aplikacje. Zmiany pozwoliły na daleko idącą optymalizację baterii, lepsze zarządzanie energią i jeszcze dłuższe czasy działania na jednym ładowaniu.

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max – ceny i dostępność

Za podstawowy model iPhone'a 16 Pro z pamięcią 128 GB trzeba zapłacić w USA 999 dolarów. iPhone 16 Pro Max w wersji 256 GB to koszt 1199 dolarów – oczywiście bez podatków. Oba modele będą dostępne w kilku wersjach kolorystycznych: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, oraz Desert Titanium.

Zamówienia przedpremierowe ruszają w najbliższy piątek 13 września o godzinie 14:00 w oficjalnym sklepie Apple, a telefony na półkach sklepowych pojawią się tydzień później – 20 września.