To będzie najpopularniejszy smartfon z iOS w 2025 roku. iPhone 16 zaprezentowany!

Nie trzeba być specjalistą by odgadnąć, który z zaprezentowanych dzisiaj smartfonów od Apple będzie sprzedawał się najlepiej w ciągu najbliższych miesięcy. Oto iPhone 16 i jego większy brat iPhone 16 Plus.

Jak zwykle w przypadku nowych iPhone'ów, pogłoski dotyczące ich specyfikacji technicznej i wyglądu pojawiały się od momentu premiery poprzedniej generacji, a nawet jeszcze wcześniej. 9 września 2024 roku to dzień, w którym przyszedł czas na ich konfrontację z rzeczywistością. Co zaoferują smartfony, które opanują półki w sklepach z elektroniką na najbliższe kilkanaście miesięcy? Przyjrzyjmy się im bliżej na podstawie tego, co przekazało samo Apple.

iPhone 16: zmiany widoczne gołym okiem

Wystarczy spojrzeć na obudowę nowego iPhone'a by bez trudu odróżnić go od ubiegłorocznego modelu. Z tyłu zmienił się przede wszystkim układ aparatów, co pozwoliło na zmniejszenie wyspy. Powrócono do koncepcji znanej z iPhone'ów X, Xs, 11 i 12, czyli aparatów umieszczonych jeden pod drugim. Od strony praktycznej takie rozwiązanie ma pozwolić na nagrywanie wideo zgodnych z Apple Vision Pro.

Wyraźnie widoczne zmiany pojawiły się również na ramkach smartfona z Cupertino. Oprócz włącznika i regulacji głośności, na obudowie pojawiły się dwa przyciski. Pierwszy z nich to przycisk czynności, doskonale znany z iPhone'a 15 Pro. Pozwala on na przypisanie mu poleceń zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika. Zupełną nowością w smartfonach Apple jest natomiast przycisk migawki, przydatny nie tylko podczas robienia zdjęć. Jak przystało na Apple, nie jest to jednak zwykły przycisk. Jest czuły na dotyk, co pozwala błyskawiczną zmianę podstawowych ustawień podczas robienia zdjęć.

Specyfikacja bez niespodzianek

Za wydajność iPhone'a 16 odpowiada układ Apple A18. Oprócz zapewnienia smartfonowi topowej wydajności i typowej dla Apple responsywności dysponuje mocą niezbędną do korzystania z Apple Intelligence. Przyda się również w grach, dzięki sprzętowemu wsparciu dla techniki ray tracing. Smartfon trafi do sprzedaży z zainstalowanym systemem iOS 18, którego możliwości mogliśmy poznać podczas konferencji WWDC.

Nie zmienił się wyświetlacz: wykonany w technologii OLED nadal oferuje maksymalną jasność 2000 nitów.

W temacie aparatu: główny ma rozdzielczość 48 megapikseli i posiada optyczną stabilizację obrazu. Działa również jako teleobiektyw z dwukrotnym bezstratnym zbliżeniem.

Aparat ultraszerokokątny posiada teraz autofokus, co pozwala na używanie go w trybie makro.

Ile kosztuje iPhone 16?

Jak zwykle jedną z najważniejszych informacji jest ta o cenie nowego iPhone'a. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że iPhone 16 będzie kosztował 3999 złotych za wariant 128 GB. Dostępny będzie w pięciu wariantach kolorystycznych.

Pierwsze zamówienia na nowe telefony zostaną zrealizowane 20 września.

iPhone 16 Plus

W sprzedaży pojawi się również większa wersja - iPhone 16 Plus, z wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala, w cenie 4499 złotych za wariant 128 GB.