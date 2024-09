10 lat konsekwentnego rozwoju. Apple Watch 10 oficjalnie zaprezentowany

Przez wielu Apple Watch uznawany jest za najlepsze akcesorium do iPhone'a i naturalne rozwinięcie jego możliwości. Właśnie zadebiutowała jego kolejna, dziesiąta już generacja. Zmian jest nieco więcej niż w ostatnich latach, dlatego przyjrzyjmy się im bliżej.

Apple Watch Series 10: jeszcze większy ekran, jeszcze mniejsza obudowa

Pierwsza różnica w porównaniu do poprzednich generacji inteligentnego zegarka od Apple widoczna jest gołym okiem. Zegarek nieco zmniejszył swoją grubość (ma teraz 9,7 mm), jednak bez uszczerbku dla wydajności czy czasu pracy na baterii. Oferuje za to odpowiednio większy wyświetlacz. Większy niż ten w Apple Watch Ultra 2. Pojawił się również udoskonalony głośnik, który teraz może służyć również do odtwarzania muzyki.

Apple Watch 10 dostępny jest w dwóch rodzajach kopert - z aluminium i tytanu. Wrażenie robi zwłaszcza koperta z aluminium w kolorze czarnym jet black. Apple Watch 10 będzie dostępny również w kolorach srebrnym i złotym.

Tytanowa koperta dostępna jest w trzech kolorach: naturalny tytan, złoty i ciemnoszary.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Firma Apple bardzo chętnie reklamuje swój zegarek jako urządzenie do monitorowania stanu zdrowia. W tym aspekcie również doszło do wielu usprawnień. Bardzo istotną funkcją jest wykrywanie bezdechu sennego. To groźna przypadłość, która w aż 80% przypadków pozostaje niezdiagnozowana. Wykrywanie bezdechu sennego będzie dostępne w ponad 150 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Usprawnień doczekała się również aplikacja Zdrowie, która zgodnie z zapewnieniami Apple stała się bardziej przejrzysta i przyjazna dla użytkownika.

Technicznie na najwyższym poziomie

Za wydajność nowego zegarka Apple Watch odpowiada układ SoC S10, wydajny na tyle, by wspierać algorytmy uczenia maszynowego, chociażby w procesie błyskawicznego tłumaczenia. Wyświetlacz w Apple Watch 10 został wykonany w technologii OLED. Jest teraz 40% jaśniejszy w porównaniu do poprzedniego modelu.

Apple Watch 10 ładuje się do 80% w zaledwie 30 minut - to najszybciej ze wszystkich zegarków Apple Watch zaprezentowanych do tej pory.

Ile kosztuje Apple Watch 10?

Zgodnie z informacją podaną na konferencji Apple, za najnowszą wersję Apple Watch przyjdzie nam zapłacić 1999 złotych w wariancie o przekątnej 42 mm. Apple Watch Series 10 z ekranem 46 mm startuje od 2199 złotych. Ceny wariantu z tytanową kopertą zaczynają się od 3499 złotych.

Apple Watch 10 trafi do pierwszych nabywców 20 września.

Nowy kolor Apple Watch Ultra 2

Obok Apple Watch 10 zaprezentowana została niewielka aktualizacja obecnego już na sklepowych półkach zegarka Apple Watch Ultra 2. Wyróżnia się nową, ciemniejszą kopertą w kolorze czarnego tytanu.