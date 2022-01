Zakup głośnika-półki Symfonisk w Ikea? Poczekaj na drugą generację - warto!

Współpraca firm Sonos i Ikea była niespodziewana, ale okazała się strzałem w dziesiątkę. Wielu klientów było zafascynowanych tym, jak idealne w swojej prostocie są efekty ich współpracy. Nie potrzeba dodatkowych przedmiotów grających — bo te zręcznie ukryte są czy to w lampkach, półkach czy nawet obrazkach wieszanych na ścianie. Żadnego z nich nie nazwałbym tanim, zwłaszcza na tle konkurencji głośników Bluetooth i portfolio solidnych i fajnie wycenionych głośników przenośnych Xiaomi, ale ich ceny nie zwalają z nóg, jak to Sonos często ma w zwyczaju. Jeżeli zdecydowałeś się na zakup głośnika Symfonisk w formie półki na książkę, to... wstrzymaj się z nim. Do holenderskich sklepów Ikea trafiła właśnie ich druga generacja, na którą warto zaczekać.

Głośnik Symfonisk: tutaj zmieniło się przede wszystkim wnętrze

Pierwszymi szczęściarzami którzy mogą cieszyć się drugą generacją półki-głośnika są Holendrzy. Jak informuje The Verge (za Tweakers) w tamtejszych sklepach pojawił się właśnie, dość niespodziewanie, nowy głośnik Ikea Synfonisk. W przeciwieństwie jednak do, chociażby, lampki — w której zmiany widać już na pierwszy rzut oka — tutaj nowości doczekało się wnętrze. A w nim pozmieniało się sporo.

Przede wszystkim nowy głośnik-półka doczekał się szybszego procesora. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem twórcy wyposażyli go w więcej pamięci, a także zadbali o to by pożerał on mniej mocy, kiedy jest w trybie czuwania. Zamieniono także kolejność przycisków — w nowej generacji klawisze odpowiedzialne za podgłaśnianie i przyciszanie są umieszczone tuż obok, nie rozdziela ich Play. Wisienką na torcie jest dłuższy kabel zasilający dołączony do zestawu — rzecz dość istotna biorąc pod uwagę to, że często użytkownicy wieszają je w dość nietypowych miejscach i potrzebują odpowiedniego zapasu, by to wszystko ładnie pomaskować i poukładać.

Jeżeli wyczekiwaliście innych wariantów kolorystycznych - to niestety, tutaj dobrych wieści zabrakło. Głośniki drugiej generacji także sprzedawane są jedynie w bieli i czerni. Na otarcie łez dodam jednak, że są one w pełni kompatybilne z pierwszą generacją Symfonisk — jeżeli je dokupicie, bez większego problemu je sparujecie i możecie używać w formie stereo.

Czekamy na nie również w Polsce

Póki co ani Ikea, ani Sonos, nie podzielili się informacjami kiedy nowej generacji głośników można spodziewać w innych częściach świata. Ale ich holenderski debiut nie mógł przejść bez echa — i temat został szybko podchwycony. Cena także pozostała bez zmian — w Holandii trzeba zapłacić za głośnik 99,95 euro, zakładam więc że u nas wciąż trzeba będzie szykować 499 złotych — podobnie jak miało to miejsce do tej pory. A skoro cena się nie zmienia, a produkt został ulepszony — warto z tym zakupem jeszcze chwilę poczekać!