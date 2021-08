Ikea zapowiada dwa oczyszczacze powietrza. Jeden z nich zamknięto w formie... stołu

Ikea coraz śmielej przygląda się rynkowi elektroniki użytkowej. Firma podchodzi do tematu bardzo sprytnie, łącząc przyjemne z pożytecznym i współpracując z firmami, które mają spore zasługi na swoim poletku. Oczyszczacze powietrza na dobre wdarły się do wielu mieszkań i domów, ale za każdym razem gdy patrzę na te urządzenia mam z nimi duży problem, bo lwia część modeli jest po prostu wielkimi (mniej lub bardziej estetycznymi) konstrukcjami, które nie wyglądają jakoś specjalnie dobrze. I jeżeli to powstrzymywało was przed zakupem takiego sprzętu, to oczyszczacz powietrza z Ikei powinien Wam przypaść do gustu.

Ikea wprowadzi do sprzedaży oczyszczacz powietrza. Urządzenie będzie w formie... stolika

Szwedzka sieciówka wprowadza do sprzedaży jednocześnie dwa modele oczyszczaczy. Pierwszy z nich jest... mniej lub bardziej standardowy i trudno doszukiwać się w nim jakiejś wyjątkowości. Bliżej jego konstrukcji do wielkiego wentylatora, ale trzeba też przyznać, że niewiele ma wspólnego z popularnymi produktami tego typu. Drugi jednak jest znacznie ciekawszy, bo został zaprojektowany na tyle zmyślnie, że jest on częścią niewielkiego stolika. Tym samym można zadbać o jakość powietrza we wnętrzu bez wprowadzania wielkich konstrukcji, które niekoniecznie wpasują się do wystroju. Minimalistyczny stolik sprawdzi się w tej roli znacznie lepiej.

Oba modele różnią się ceną (ten zwykły wyceniony został na 130 dolarów amerykańskich, zaś za urządzenie w formie stolika przyjdzie nam zapłacić 190 dolarów) — ale tak naprawdę ich forma i cena to jedyne różnice. Pod względem sprzętowym to dokładnie te same konstrukcje (jeżeli chcielibyście wykorzystać je w swoim inteligentnym domu, niezbędny będzie hub sieciówki, który kosztuje około 150 złotych — oczywiście jeżeli taki macie w swojej kolekcji, to ten wydatek wam odejdzie). Oba oczyszczacze powietrza mają system opierający się o trzy filtry, które w trzech etapach oczyszczają powietrze - z drobinek, pyłu, pyłków i zanieczyszczeń.

Oba urządzenia mają trafić do sprzedaży jesienią - w sam raz na sezon grzewczy. Polskie ceny urządzeń nie są jeszcze znane, tak samo jak data premiery.