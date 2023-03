Wprowadzone do oferty IKEA lampki SAMMANLÄNKAD to dwa modele o różnych zastosowaniach. Pierwsza z nich to stołowa lampa LED, którą można postawić na blacie albo zamontować na suficie. Co ciekawe, nie jest ona na stałe przytwierdzona do designerskiej obudowy, lecz możemy ją wyjąć z podstawki i używać niczym latarki. Spoglądając na lampkę aż trudno uwierzyć, że wewnątrz znalazło się tak wiele technologii, bo na pierwszy widok lampka wygląda jak jeden z typowych modeli o designerskim wykończeniu, by przede wszystkim cieszyć oczy.

Little Sun to idealny partner do tego projektu, który wnosi piękne, artystyczne wzornictwo do technicznego podejścia do paneli słonecznych. - James Futcher lider kreatywny IKEA of Sweden

Lampki z panelami słonecznymi IKEA SAMMANLÄNKAD. Ile kosztują?

Zaprojektowana została z myślą o odniesieniach do układu planetarnego, a wbudowany żyroskop obraca się we wszystkie strony, co nawiązuje do ruchu planet wokół słońca. Kabel USB ani zasilacz USB nie są sprzedawane w zestawie, ale w pudełku znajdziemy 3 akumulatorki (NiMH, HR6/AA 1,2V, 2450 mAh). Średnica klosza mierzy 12 cm, całkowita wysokość lampki to 44 cm. Lampka kosztuje aż 379 złotych, lecz jak wielokrotnie się przekonywaliśmy, chętnych nie powinno zabraknąć.

Fascynuje mnie słońce i energetyka oparta na promieniowaniu słonecznym. Świadomość, że nie ucierpi na tym nasza przyszłość, napawa mnie otuchą. Energia słoneczna to dla mnie okazywanie wrażliwości na potrzeby przyszłych pokoleń, gatunków i planety - Olafur Eliasson, artysta, założyciel Little Sun

Drugi z modeli jest znacznie tańszy, a wszystko dlatego, że jest to przede wszystkim przenośna lampka LED bez żadnych dodatkowych elementów czy podstawki. Została za to wyposażona w porty USB, dzięki czemu możemy z niej korzystać niczym z powerbanka, co podczas wypraw może być bardzo, bardzo pomocne. Trzeba też przyznać, że cena tego modelu jest dość atrakcyjna: za 49,99 zł dostajemy powerbank i lampkę/latarkę z panelami słonecznymi, a w zestawie znajduje się też opaska na rękę i 1 akumulatorek (NiMH, HR03/AAA 1,2V, 750 mAh). Średnica lampki wynosi 9 cm, a wysokość 4 cm. Obydwie lampy przygotowane zostały przez IKEA we współpracy z Little Sun, organizacją, której misją jest zwiększanie dostępu do energii słonecznej.

Lampki i bezprzewodowe głośniki w ofercie IKEA

Przypomnijmy, że IKEA wycofała ze swojej oferty klasyczne baterie już jakiś czas temu, promując zamiast nich akumulatory wielokrotnego użytku i przeróżne ładowarki. Rozbudowywana regularnie oferta lampek uwzględnia już VAPPEBY - przenośną, zewnętrzną lampkę z wbudowanym głośnikiem Bluetooth i funkcją Spotify Tap, a także BETTORP - domową lampkę na akumulatorki z podstawką ładującą bezprzewodowo. Niedawno zaprezentowany został także nowy model głośnika VAPPEBY, który jest wodoodporny i można z niego korzystać pod prysznicem czy w kąpieli. W katalogu nie brakuje głośników na Bluetooth, a także działających po Wi-Fi Symfonisk, które przygotowywane są we współpracy z Sonosem.