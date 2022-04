Do oferty IKEI coraz częściej trafiają urządzenia 2 w 1. Były to półka z głośnikiem i lampka z głośnikiem, które powstały we współpracy z Sonosem. Mocnymi punktami katalogu są jednak także głośniki nie współpracujące z siecią Wi-Fi i technologią AirPlay, ale także te opierające swoje działanie na Bluetoothie.

VAPPEBY - przenośna lampka z głośnikiem Bluetooth z IKEI

Dołącza do nich nowy model VAPPEBY, który może być ciekawą propozycją dla tych, którzy spędzają czas w ogrodzie, na balkonie, na działce lub w innych podobnych miejscach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego wewnątrz domu - nie będzie z tym żadnego problemu, choć styl i budowa są ewidentnie przygotowane na zewnętrzne warunki. Spełnia on normy IP65, więc jest pyłoszczelny i odporny na znaczące zachlapania, ale nie próbujcie go wykąpać. Kształt klosza zapewnia zabezpieczenie przed mniej przyjemnymi warunkami pogodowymi, a uchwyt (który należy samemu dokręcić - ach ta IKEA) pozwala wygodnie przenosić lampkę z głośnikiem. Styl urządzenia nie jest zbyt fikuśny ani wymyślny. Starano się najzgrabniej połączyć obydwa urządzenia i chyba jedyne, do czego mogę się przyczepić, to jednokolorowa obudowa, która jest trochę nudna. Niebieski wariant wygląda ciekawiej niż szary, ale jeśli chcemy nie zwracać niczyjej uwagi na gadżet, to w tej roli sprawdzi się jak trzeba.

To przede wszystkim lampka czy...

Światło lampki nie jest ukierunkowane (rozświetla wszystko dookoła) i do wyboru mamy dwa stopnie jasności. VAPPEBY sprawdzi się przy wieczornym grillu, rozgrywce w grę planszową ze znajomymi, a także czytaniu, ale wtedy musimy ją mieć blisko siebie. Za włączanie, wyłączanie i zmianę jasności odpowiada jeden przycisk, więc obsługa jest wręcz banalna. Po przeciwnej stronie obudowy znajdziemy dwa przyciski i jedno pokrętło. Za pomocą tego ostatniego dostosujemy głośność, zaś przyciski odpowiadają za włączanie/wyłączanie głośnika oraz parowanie z urządzeniami Bluetooth.

... głośnik Bluetooth z dodatkowymi funkcjami?

Nie jest to nic, czego nie znaleźlibyśmy w innych głośnikach Bluetooth, ale warto nadmienić, że pokrętło jest bardzo dokładne, działa skokowo, więc można wygodnie ustawić żądany poziom głośności. Działanie pozostałych obydwu przycisków można by zostawić bez komentarza, gdyby nie to, że głośnik wyposażono w Spotify Tap. Nie jest to naturalnie pierwsze ani jedyne urządzenie oferujące taką funkcję, ale spotkanie z nią powoduje, że wolelibyśmy z niej już nie rezygnować. Zasada działania jest bowiem dość prosta.

Po połączeniu głośnika z urządzeniem odtwarzającym, np. smartfonem czy tabletem, przycisk "Play" spowoduje, że kontynuowane będzie odtwarzanie ostatnio słuchanej treści. W przypadku głośników i słuchawek ze Spotify Tap, domyślnie wznawiana jest muzyka/podcast ze Spotify, a ponownie wciśnięcia tego guzika uruchomią kolejne rekomendacje Spotify na naszym koncie. Mogą to być inne playlisty, albumy czy zestawienia danego wykonawcy. Mogłoby się wydawać, że to niewiele, ale gdy nie mamy ochoty (lub sił:) sięgać po telefon, komputer lub tablet, by wznowić odtwarzanie z naszego konta Spotify, ale na głośniku, a nie wcześniej używanym urządzeniu, to Spotify Tap okazuje się być znakomitym rozwiązaniem.

Jak gra VAPPEBY z IKEI?

W tym miejscu należałoby więc zadać pytanie, jak brzmi lampka z wbudowanym głośnikiem VAPPEBY z IKEI. Niemałe rozmiary powodują, że można się po nim spodziewać całkiem sporo i powiem Wam, że na pewno nie będziecie rozczarowani. Niezależnie od tego, czy głośnik znajduje się na stole (wtedy może wykorzystać blat do wzmacniania niskich tonów), czy zawiśnie w powietrzu na uchwycie, czy będzie znajdował się na kocu, zawsze gra głośno, mocno, czysto i dynamicznie. Moc brzmienia jest wyczuwana w najbliższym otoczeniu i nawet z pewnej odległości słyszalnej są niskie tony.

Bas nadaje dźwiękowi pełności, bo średnie i wysokie tony są bardzo dobrze wyważone i ta kompozycja (nawet przy neutralnym equalizerze) zadowoli uszy większości słuchaczy. Ustawienie maksymalnej głośności może sprawić, że muzyka będzie delikatnie zniekształcana, ale o trzeszczeniu czy zagłuszaniu jednego dźwięku przez drugi nie może być mowy. Słuchanie audiobooków i podcastów na tym głośniku to również czysta przyjemność, ponieważ głosy brzmią naturalnie, dźwięk jest głęboki i nie ma żadnych kłopotów ze zrozumieniem lektora, rozmówców czy aktorów. Dźwięk zawsze rozchodzi się we wszystkich kierunkach (360 stopni), więc wszyscy wokół będą doskonale słyszeć muzykę czy inne multimedia.

Kilka godzin grania i świecenia bez dodatkowych kabli

Ale czy to możliwe, że taki głośnik wbudowany w przenośną zewnętrzną lampkę działa bez zewnętrznego zasilania? Gdyby na to nie pozwalał, to byłby średnio użytecznym gadżetem, ale wbudowany akumulator zapewnia energię do działania nawet w terenie. Producent mówi o 12 godzinach ciągłego odtwarzania, ale pamiętajcie, że włączenie lampki i wysoki poziom głośności mogą drastycznie zmniejszyć tę wartość. W moim przypadku głośnik pracował przez 9 godzin i nie zgłosił zapotrzebowania po energię. Gdy do tego dojdzie, wystarczy podłączyć go do ładowarki przez USB - kabelek dostajemy w zestawie, ale samej ładowarki niestety nie.

Ile kosztuje i kto powinien kupić głośnik w lampce VAPPEBY?

Lampka z głośnikiem Bluetooth VAPPEBY dostępna jest w dwóch kolorach: niebieskim i szarym. Kosztuje 279 zł, więc nie jest to tani gadżet, ale biorąc pod uwagę komplet atutów, trudno byłoby mi napisać, że nie jest to sprawiedliwa cena. Głośnik gra naprawdę świetnie, lampka oferuje dwa poziomy jasności i całość posłuży nam w terenie przez cały dzień. Niektórzy potrzebują tylko jednego z tych urządzeń, więc wtedy należałoby rozejrzeć się za czymś innym, ale osoby pragnące lampki z głośnikiem 2 w 1 mogą zakończyć poszukiwania.