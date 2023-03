Tani, wodoodporny głośnik do kąpieli? IKEA właśnie spełniła moje marzenia

Coraz więcej ciekawych rzeczy w IKEA

IKEA to już nie tylko tanie komody czy budżetowe kanapy — szwedzka firma od jakiegoś czasu regularnie pokazuje nowe akcesoria do domu, które pełnią co najmniej podwójną rolę, a także jest coraz mocniejszym graczem w kwestii oświetlenia czy na rynku audio. W ostatnim czasie pozytywnym zaskoczeniem okazał się BETTORP, czyli przenośna lampka będąca jednocześnie ładowarką bezprzewodową, czy gramofon OBEGRÄNSAD powstały we współpracy z zespołem Swedish House Mafia.

Źródło: IKEA

IKEA nie przestaje jednak zaskakiwać — i dziś firma zapowiedziała swój nowy produkt, który bez dwóch zdań trafi w gusta wielu klientów... w tym, nie ukrywam, moje. Seria VAPPEBY została rozszerzona o wodoodporny i zaskakująco tani głośnik, który został stworzony do tego, żeby umilać nam czas pod prysznicem czy w wannie.

Tematyczny design i doskonała cena

Nowy głośnik VAPPEBY wygląda jak... mydło lub gąbka na sznurku. Do wyboru są trzy różne kolory: żółty, czerwony i czarny. Całe urządzenie jest pokryte silikonem, a odporność na wodę i kurz jest potwierdzona standardem IP67. Głośnik można zanurzyć do głębokości 1 metra na maksymalnie 30 minut.

Pod względem czasu pracy na baterii, IKEA zdaje się mieć najlepszy wynik na rynku. Producent gwarantuje bowiem 80 godzin pracy przy 50% głośności — i jak na głośnik Bluetooth, jest to naprawdę niezły wynik. Głośnik posiada wejście USB-C (w zestawie oczywiście ładowarki nie znajdziemy), jednak ładowanie go nie będzie częstym zmartwieniem.

Głośnik jest już dostępny w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce pojawi się we wszystkich innych regionach. Jego cena wynosi zaledwie 15 dolarów, więc można zakładać, że w Polsce będzie kosztował około 70 PLN — a jeśli tak będzie, to w dniu premiery zjawię się w najbliższym lokalu IKEA.

