IKEA zapytała o to jak żyje się w domach... nie tylko Polakom. No to jak?

2020 rok uświadomił wielu z nas jak ważna jest nasza przestrzeń życiowa. Podczas lockdownu wielu pierwszy raz zasmakowało pracy zdalnej. Nagle okazało się, że przestrzeń życiowa którą widywali na kilka godzin dziennie między snem, wyjściem, a snem — może zostać zrealizowana lepiej i być nieco bardziej uniwersalną. Od początku 2020 pojawiały się setki poradników z tym związanych, zaś fala remontów która przetoczyła się wówczas przez polskie mieszkania nie była dziełem przypadku. Podobnie zresztą jak niekończące się kolejki w sklepach budowlanych, meblowych i tych z szeroko rozumianym wyposażeniem wnętrz.

Od tego czasu sporo się zmieniło. Ale najnowszy raport "IKEA. Życie w domu 2022" zadaje pytania tysiącom ludzi z całego świata (w tegorocznym wzięło udział ponad 37,4 tys. respondentów z 37 krajów — w tym 1006 z Polski). No dobrze, to spójrzmy na odpowiedzi, których udzielali nasi Rodacy.

Potrzeby emocjonalne są uniwersalne – wszyscy je mamy, jednak u każdego różni się ich istotność. Zaspokojenie wszystkich potrzeb uwzględnionych w badaniu jest ważne dla ponad 8 z 10 Polaków. Najczęściej wskazywanymi w badaniu jako najważniejsze były jednak bezpieczeństwo (70%), prywatność (66%) i komfort (58%). Na tle respondentów z innych krajów wyróżniamy się większą potrzebą posiadania (domu lub mieszkania) oraz poczucia przynależności.

Ciekawe wyglądają odpowiedzi związane z pytaniem o przestrzeń do realizacji własnych zainteresowań. Nie ukrywam - dla mnie odgrywa ona kluczową rolę. Bo owszem, mimo że pracuję z domu (gdzie mam całkiem nienagannie przygotowane stanowisko), to poza podstawowymi potrzebami — w wolnych chwilach najzwyczajniej w świecie lubię oddawać się swoim pasjom. Z badania wynika jednak, że jego respondenci stosunkowo rzadko wymagają, by w ich domach znalazła się przestrzeń na aktywności związane z ich zainteresowaniami (Polska 24%, świat 29%). Ale 36% Polaków, zwłaszcza mężczyzn, zadeklarowało, że miejsce na ich potrzeby sprawia, że dom odzwierciedla ich osobowość. I... trudno się z tym nie zgodzić!

"Dzięki corocznemu badaniu poznajemy potrzeby swoich klientów oraz odpowiadamy na ich oczekiwania. Chcemy dawać im możliwość stworzenia idealnego domu, aby mogli czerpać z niego jak najwięcej. Czas i miejsce na hobby są bardzo istotne, dlatego staramy się pokazywać naszym klientom jak wygospodarować na nie przestrzeń przy użyciu pomysłowych rozwiązań, unikając ogromnych zmian" – mówi Anna Cybulska, Dyrektorka ds. Projektowania Wnętrz i Rozwoju Rynku Wnętrzarskiego w IKEA Retail Polska.

Niestety, patrząc na tegoroczne wyniki z perspektywy biznesowego i finansowego... kolorowo nie jest. Myślę, że inflacja przeraża wielu z nas — a pogłębiający się kryzys ekonomiczny nie pozostawiają żadnych złudzeń co do tego, że szybko lżej już nie będzie. To także znalazło odzwierciedlenie w raporcie — aż 77% Polek i Polaków jest zaniepokojonych sytuacją ekonomiczną w kraju. Co gorsza — aż 37% spodziewa się, że przy kolejnych wzostach kosztów utrzymania, ucierpią na tym ich zainteresowania i hobby poza domem. Zresztą renowacje, zmiany i lepsze dostosowanie też będą musiały poczekać — bo aż 45% Polaków spodziewa się, że wskutek wzrostu kosztów życia będą zmuszeni zrezygnować z planów remontów lub zmian w wystroju domu.

Ale myślę, że nikt nie będzie specjalnie zaskoczony tym, że aż dla 90% Polaków najważniejszą potrzebą jest... posiadanie własnego domu lub mieszkania. To w końcu przekłada się na ogólne poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Pełny raport można znaleźć na specjalnie powstałej, dedykowanej mu, stronie internetowej: https://lifeathome.ikea.com.

Grafika: Depositphotos.com