Takie proste, a takie skuteczne. Test lampki z ładowarką bezprzewodową z IKEA

Nie jest to pierwszy produkt, który wpisuje się w tę kategorię, bo jednym z nich jest także VAPPEBY - lampka z wbudowanym głośnikiem Bluetooth ładowana przez port USB-C. Tym razem IKEA również postanowiła rozbudować możliwości lampki BETTORP czyniąc ją przenośną i ładowaną bezprzewodowo. To, co może Was na początku zaskoczyć, to fakt korzystania z wymiennych akumulatorów, których nie ma w zestawie. Należy nabyć je oddzielnie w liczbie czterech sztuk i zamontować odpowiednio wewnątrz lampki. Później można wkręcić klosz i gotowe. Pojedynczy przycisk z niewielką diodą LED na środku pozwoli włączać, zmieniać poziom jasności i wyłączać lampkę zależnie od liczby wciśnięć. Wspomniana dioda informuje nas o ewentualnym stanie ładowania akumulatorów - na czerowno gdy się ładuje, na zielono gdy jest naładowana i migając, gdy występują problemy.

Lampka BETTORP - wykonanie i materiały

Lampka BETTORP zadziała z innymi typami zasilania, czyli np. typowymi bateriami, ale wtedy tracimy możliwość ich naładowania. Cała konstrukcja nie jest tak solidna i zbita, jak w przypadku ogrodowego modelu, co jest w pełni zrozumiałe. Pomimo swojej mobilności, lampka nie będzie przecież z nami podróżować, ani nie powinna służyć na zewnątrz w skrajnie nieprzychylnych jej warunkach: upale, wietrze czy deszczu. W krytycznej sytuacji, gdy nie zamontujemy klosza, może służyć nawet jako latarka, ale nie bierzecie pod uwagę tej cechy jako kluczowej. Ot, taki dodatkowy atut odkryty dość przypadkiem. Światło dawane przez lampkę może mieć trzy poziomy jasności, więc bez problemu dostosujemy światło do tego, co robimy - czytamy, pracujemy, odpoczywamy czy coś oglądamy.

Światło (barwa ciepła biała 2700 Kelvin) jest rozproszone w każdym możliwym kierunku, więc jeśli potrzebujemy go do czegoś konkretnego, to nie będzie ono na tyle skoncentrowane, by w odleglejszym dystansie mogło być naprawdę pomocne. Obsługa lampki jest banalna, a przycisk łatwo wyczuwalny pod palcem dzięki niemałemu rozmiarowi i fakturze. Z czego wykonane są poszczególne elementy? Osłona, komora baterii i klosz z poliwęglanu, stojak z gumy syntetycznej, a podstawa z tworzywo ABS (co najmniej 20 procent tworzywa ABS z recyklingu).

Ładowarka bezprzewodowa

Dołączona w zestawie ładowarka oferuje dedykowane miejsce na lampkę, gdzie można ją pewnie i bezpiecznie postawić. Nie stosowane są żadne dodatkowe uchwyty, lecz dość delikatne magnesy, więc jej pozycja będzie korygowana, ale strącenie lub przewrócenie lampki jest jak najbardziej możliwe. Dla równowagi, właśnie dzięki delikatnemu uchwytowi możemy ją złapać jedną ręką i przestawić w inne miejsce, gdzie będzie bardziej potrzebna. Wielka szkoda, że lampka nie ładuje się będąc na swoim specjalnym miejscu. By uzupełnić energię musimy postawić ją na jednej z cewek. I tutaj zaczynają się pewne schody, bo dopóki nie ujrzymy czerwonej diody, nie wiemy, czy lampka stoi prawidłowo. Nic nie wspomaga nas podczas ustawiania, żadne magnesy, a że oznaczenie plusem na ładowarce jest bardzo delikatne, to może się zdarzyć, że będziemy potrzebować kilku prób.

Do samego procesu ładowania oraz używania lampki nie mam zastrzeżeń - wszystko działa zgodnie z obietnicą. Kilka mniejszych niedociągnięć może chwilami poirytować, ale nie są to kardynalne błędy popełnione przez producenta. Cały zestaw na pewno przydatny będzie dla tych osób, które korzystają z ładowania bezprzewodowego, gdyż stacja oferuje dwa miejsca na smartfon, słuchawki czy inny gadżet wspierające technologię Qi. Maksymalna moc ładowania dla każdego z nich, to 5W, więc dość niewiele i jeśli zależy Wam na czymś znacznie szybszym będziecie musieli wybrać inną ładowarkę. Oczywiście w zestawie dostajemy też przewód i wtyczkę do gniazdka, nie musimy dokupować ich na własną rękę.

Czy warto kupić BETTORP z IKEA?

Cena zestawu to 249 zł (plus koszt czterech akumulatorków), więc nie jest to tani gadżet. Nie jest na pewno dla wszystkich, bo naprawdę przyda się tym, którzy ładują swoje urządzenia bezprzewodowo i szukają uniwersalnej stacji ładującej. Moc na poziomie 5W nie robi wrażenia, ale jest nadal standardem w większości tradycyjnych ładowarek. Jeśli szukacie potrzebujecie przenośnej lampki, w której energię uzupełnicie nieco dłużej, niż wymieniając baterie, to BETTORP jest czymś dla Was i nie powinna zawieść oczekiwań. Jak szeroka jest tak precyzyjnie określona grupa odbiorców (przenośna lampka ładowana indukcyjnie z ładowarką na dwa gadżety)? Wydaje się niezbyt obszerna, ale takie osoby będą zadowolone.