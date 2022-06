Już tej jesieni IKEA do katalogu swoich produktów dołączy gramofon. To efekt współpracy z zespołem Swedish House Mafia i część kolekcji OBEGRÄNSAD.

We wrześniu ubiegłego roku IKEA nawiązała współpracę z zespołem Swedish House Mafia. To szwedzka ekipa składająca się z trzech DJ-ów tworzących muzykę house. Efektem współpracy ma być zaprojektowanie ponad 20 mebli oraz inteligentnych rozwiązań, które posłużyć mogą do produkcji, tworzenia i słuchania muzyki. IKEA ma plan, w których chce inspirować młodych artystów do realizacji własnych pasji w zaciszu własnego mieszkania i domu. Tworzona z myślą o muzykach kolekcja ma zadowolić nie tylko ich, ale także wszystkich klientów szukających przemyślanych i estetycznych rozwiązań do wnętrz.

Pierwszym, dość niespodziewanym, efektem tej współpracy jest torba FRAKTA. W nowej odsłonie została zaprojektowana przez Swedish House Mafia w oparciu o własne potrzeby funkcjonalności w podróży. W skład zestawu wchodzi torba na przewody i inne akcesoria muzyczne, torba na laptopa oraz większa torba na płyty winylowe. Wszystko w stylu charakterystycznym dla zespołu.

Jednak konkrety zaprezentowano wczoraj, w trakcie Festiwalu IKEA w Mediolanie, który jest częścią Milan Design Week 2022. Współpraca ze Swedish House Mafia zaowocowała powstaniem pierwszego w ofercie szwedzkiej sieci... gramofonu. Będzie on częścią kolekcji sprzętów i mebli OBEGRÄNSAD. Co ciekawe, to nie pierwszy taki projekt, nad którym pracowała IKEA. Jednak dopiero teraz udało się go urzeczywistnić, co sprawi, że urządzenie w końcu pojawi się w sprzedaży.

Przed spotkaniem ze Swedish House Mafia postanowiliśmy nie zagłębiać się zbytnio w elektronikę ze względu na wyzwania, jakie się z nią wiążą. Ale potem jeden z chłopaków z zespołu zaczął mówić o zrobieniu odtwarzacza płyt i nagle zapomniałem o wszystkim, o czym rozmawialiśmy.

- mówi Carmen Stoicescu, Product Design Engineer w IKEA.

Kolekcja OBEGRÄNSAD. Gramofon od IKEA wkrótce w sprzedaży

Gramofon z kolekcji OBEGRÄNSAD zasilany jest kablem USB. Może być podłączony do głośników w tradycyjny sposób - za pomocą dwóch przewodów. Do bardziej zaawansowanych systemów audio potrzebna będzie dodatkowa przejściówka. IKEA nie zdradza jednak, czy będzie ona dostępna w ofercie sklepu. Nie wiadomo też, czy możliwe będzie połączenie odtwarzacza z np. bezprzewodowym systemem głośników Symfonisk powstałym we współpracy z firmą Sonos. Ich druga generacja na rynku zadebiutowała na początku roku. W tym miesiącu w ofercie IKEA pojawiła się dodatkowa półka pod Symfonisk, która służy nie tylko jako stacja ładująca dla głośnika, ale także pozwala na bezprzewodowe ładowanie np. smartfona.

Oprócz gramofonu IKEA we współpracy z Swedish House Mafia zaprezentowała w tym tygodniu inne produkty z kolekcji OBEGRÄNSAD. To biurko z dedykowanymi półkami na głośniki i minimalistyczny fotel z regulowanymi paskami poprawiającymi komfort.

Gramofom z kolekcji OBEGRÄNSAD od IKEA w sprzedaży pojawi się tej jesieni. Sklep nie zdradza, ile przyjdzie za niego zapłacić. Podkreśla jednak, że ma być przystępny cenowo i dostępny dla każdego zainteresowanego. Bez względu czy jest koneserem muzyki na czarnych krążkach, czy też chciałby wejść do tego świata, jednak nigdy na ten krok się nie zdecydował. Premierze urządzenia towarzyszyć będą inne produkty współtworzone z zespołem Swedish House Mafia.